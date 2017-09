Els sindicats UGT, CCOO i USOC, la patronal Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA), i el Departament de Salut han arribat aquest divendres a un acord en virtut del qual els treballadors del sector recuperaran les condicions salarials del 2012. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha anunciat que en virtut d’aquest pacte el Servei Català de la Salut incrementarà el 2018 les tarifes del transport sanitari.

Des dels sindicats s’explica que l’objectiu de la vaga era denunciar la ‘precarietat i la discriminació laboral’ dels prop de 5.000 treballadors del transport sanitari d’empreses privades. Segons dades que aporten les formacions sindicals, dels 6.000 professionals d’aquesta branca que donen servei a Catalunya, més del 80% és personal subcontractat. El 20% restant és personal directe del SEM.

L’acord signat aquest divendres estableix per a aquest 80% un augment de sou del 3,5% a les nòmines a partir de l’octubre i del 4,6% a partir del gener del 2018. A banda, els sous augmentaran d’acord amb les pujades de CatSalut a partir de l’any vinent. També hi ha hagut un compromís per modificar regulació normativa del sector, que els sindicats consideren ‘molt laxa’ pel que fa al control de com les empreses fan els serveis de transport sanitari no urgent.

En aquest sentit, el conseller Comín ha explicat que el Departament de Salut ha complert amb el seu ‘compromís d’inspeccionar de manera permanent totes les empreses adjudicatàries per assegurar-se que compleixen les clàusules dels plecs de condicions del concurs’.

El SEM, ‘una enveja internacional’

Salut també indica que el SEM fa revisions periòdiques de manera ordinària que, des de l’inici del nou contracte, han permès auditar 79 vehicles del transport urgent i 51 del no urgent, així com 28 bases assistencials. En aquest sentit, el 83% de les 210 bases assistencials compleixen tots els requisits que marca el contracte i en la resta s’estan treballant en les millores dels incompliments que són ‘secundaris i menors’.

Pel que fa a les sancions, Salut indica que des de l’inici del nou contracte s’han incoat 138 expedients sancionadors, 56 durant aquest any, que han suposat multes per valor de 794.948 euros a les empreses adjudicatàries. ‘Quan vaig entrar com a conseller ja em vaig trobar el concurs fet i el que hem fet és garantir que les empreses licitadores compleixin les condicions dels plecs’, ha afirmat Comín. El conseller també ha destacat que el model del SEM ‘és una enveja en l’àmbit internacional en una part molt important del país, com s’ha demostrat en la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils’.

