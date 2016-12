Una manera molt especial de viure el canvi d’any és en un teatre. La nit del 31 de desembre moltes sales de les principals ciutats del país segueixen amb la seva programació habitual. Però la Nit de Cap d’Any no és una vetllada qualsevol i per això les funcions sempre incorporen algun element que les fa especials. Normalment es fan sessions golfes de l’obra i, quan falten pocs minuts per la mitjanit, la representació s’interromp. Llavors tots els actors surten a escena i es reparteix raïm i cotilló entre el públic per fer les campanades plegats. I després d’uns minuts de celebració, tothom torna al seu lloc i es reprèn la funció.

A Barcelona molts dels teatres que fan programació per cap d’any ofereixen musicals. Aquest és el cas d’ Scaramouche, de Dagoll Dagom, que oferirà una representació especial amb raïm, cotilló i música en directe al Teatre Victòria. I aquests dies la Cubana és al Teatre Coliseum amb Gente bien, un sainet musicat inspirant en l’obra de Santiago Rusiñol que també viurà en directe l’entrada al 2017. Sugar, ningú és prfecte és el musical revelació de la temporada i farà una funció especial a l’Eixample Teatre. Moustache és una comèdia musical amb coreografia de Coco Comín que actualment fa parada al Teatre Apolo i que no abaixarà el teló la nit del 31 de desembre.

Però a Barcelona no només s’hi fa teatre musical i tant el teatre Goya com el Borràs, no tanquen per cap d’any. Al primer s’hi fa Art, una obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza protagonitzada per Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. I el segon programa la comèdia Sota teràpia que s’interromprà a la mitjanit per acomiadar el 2016 amb raïm i cava per a tothom. I alguns teatres també programen espectacles especials, com ara el Condal, que proposa passar una vetllada amb doble ració de màgia al costat del mag Lari. A València el teatre Micalet programa una sessió especial de l’obra que té actualment en cartell, l’expolsiu show musical Two ladies or not two ladies.

