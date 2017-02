Acció Cultural del País Valencià demana al govern que els nivells que permetran acreditar la competència lingüística dels funcionaris s’incloguen en l’articulat de la llei i no es deixen en mans d’un possible reglament que en retardaria molt l’aplicació efectiva. Tant, que fins i tot aniria més enllà d’aquesta legislatura. És per això que el secretari de l’entitat, Toni Gisbert, i el responsable de política lingüística, Ferran Suay, han demanat als partits del pacte de govern i als sindicats que la concreció d’aquests nivells queden fora de la negociació general de la llei.

L’avantprojecte de llei de Funció Pública està en fase d’admissió d’al·legacions. És molt probable que encara tarde un any a passar tots els tràmits. I com que la llei porta implícita un període d’un any de transitorietat la seua implantació efectiva seria al final de la legislatura.

En l’horitzó hi ha també la convocatòria d’oposicions previstes per al 2019 tal com va anunciar el govern. Si el reglament de desenvolupament s’elabora quan la llei estiga en vigor serà impossible aplicar-la als nous treballadors públics. Per a Acció Cultural és del tot indispensable que aquests concursos ja porten en les bases la condició de la competència lingüística dels funcionaris. I per aquest motiu demana que la llei els duga en l’articulat.

Suay ha recordat que és ara quan estem més a prop d’aconseguir-ho des del 1978 I per damunt de tot hi ha el dret dels ciutadans a ser atesos en la seua llengua. ‘És un èxit que la competència lingüística estiga per primera vegada en el mapa’.

Màxim interès a mantenir el diàleg i el consens

Ni Gisbert ni Suay han volgut fer gaire sang amb el fet, per exemple que l’entitat haja rebut la còpia de l’esborrany de l’avantprojecte de llei només en castellà. Des d’Acció Cultural s’ha posat molt d’èmfasi en què la llei és fruit d’un consens molt treballat i de la voluntat de totes les parts per a arribar a un acord.

Ara ja es pot trobar en català en la pàgina web de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

A un altre nivell, les direccions de Compromís i del Partit Socialista treballen per a mantenir aquest consens. Membres destacats de la coalició nacionalista han dit a VilaWeb que si no és possible concretar els nivells en l’articulat, no es descarta començar a treballar ja en la redacció del reglament per a elaborar-lo al mateix temps que la llei va superant els diferents tràmits tant al Govern com a les Corts. D’aquesta manera escurçarien els terminis i llei i reglament entrarien en vigor pràcticament al mateix temps.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]