El president dels Estats Units, Barack Obama, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, han realitzat aquest dimarts una simbòlica visita a Pearl Harbor, 75 anys després de l’atac aeri que va obligar Washington a entrar en la Segona Guerra Mundial.

Durant l’acte, Abe i Obama han col·locat flors a l’USS Arizona Memorial, construït al voltant d’un dels vaixells enfonsats durant l’atac, després que el primer ministre japonès hagués presentat el seu condol a les víctimes.

La cerimònia ha comptat amb un minut de silenci, i tant Abe com Obama s’han plantat solemnement davant la paret en la qual hi ha escrits els noms dels morts de l’atac.

Durant l’acte, Abe ha ofert el seu ‘sincer i etern condol a les ànimes dels qui van perdre la vida aquí’, segons ha informat l’agència japonesa de notícies Kiodo.

Alhora, ha tingut paraules per a ‘l’esperit de tots els homes i dones valentes que van perdre la vida en una guerra que precisament va en aquest precís lloc’.

Per la seva banda, Obama ha descrit l’acte com ‘un gest històric’, i ha agregat que ‘parla sobre el poder de la reconciliació’ i que ‘es tracta d’un recordatori que fins i tot les ferides més profundes que pot causar una guerra poden portar a una amistat i pau duradora’.

‘Espero que junts enviem un missatge al món que hi ha més a guanyar en la pau que no pas en la guerra’, ha dit, i ha ressaltat que ‘el caràcter de les nacions es posa a prova en la guerra, però es defineix en la pau’.

‘No podem triar la història que heretem, però podem triar les lliçons que en traiem’, ha manifestat Obama, qui ha subratllat que ‘fins i tot quan l’odi crema més (…) cal resistir al desig de demonitzar els qui són diferents’.

Diversos primers ministres del Japó han visitat Pearl Harbor des del final de la Segona Guerra Mundial, però Abe s’ha convertit en el primer a fer-ho al costat d’un president estatunidenc, i en què tots dos es troben en el càrrec.

Un dia abans, Abe va manifestar els seus respectes al Cementiri Nacional Memorial del Pacífic, també a Hawaii.

La visita d’Abe té lloc a més set mesos després que Obama es convertís en el primer president estatunidenc en el càrrec a visitar la població japonesa d’Hiroshima, objectiu d’un atac nuclear per part de Washington el 6 d’agost del 1945.

