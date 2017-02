BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

L’empresa biotecnològica AB-Biotics ha comprat el 10% de la companyia nord-americana de nova creació Access DX Laboratory LLC, societat que incorpora actius de Companion DX, amb la qual la companyia catalana ja mantenia un acord de col·laboració.

Segons ha informat AB-Biotics aquest divendres en un comunicat, Access DX Laboratory proporcionarà solucions genòmiques integrades que facilitin als metges les anàlisis de dades expertes necessàries per prendre decisions de teràpia més informades.

AB-Biotics entra a formar part de l’accionariat de la nova companyia i adquireix més visibilitat al mercat biotecnològic dels Estats Units, on segueix incrementant la seva presència després de l’obtenció el gener d’una nova patent per a la comercialització d’AB-Dentalac, producte que conté una composició probiòtica per a la salut oral.

