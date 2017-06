‘A favor o en contra d’una Catalunya independent?’, amb aquesta pregunta, el diari francès Le Monde enceta un debat sobre la independència de Catalunya. El rotatiu contraposa les visions polítiques del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach i del dramaturg Albert Boadella en dos articles. Per a situar els lectors, el debat s’introdueix de la següent manera: ‘El 9 de juny, el president del govern regional de Catalunya va anunciar la convocatòria, l’1 d’octubre, d’un referèndum sobre la independència de la comunitat autònoma. Responen dues personalitats del món de la cultura.’

‘La gent té dret de decidir el seu futur’, és el títol de l’article de Llach. Explica la repressió que han patit la identitat i la cultura espanyola en els darrers 300 anys. Segons el cantant, la transició va ser un període d’esperança i s’esperava que amb el temps es pogués fer una lectura oberta i democràtica de la constitució espanyola. Tanmateix, la victòria socialista del 1982 va demostrar la manca de coratge i interès per acabar amb les reminiscències franquistes en les estructures de l’estat. En aquest sentit, s’han reproduït els escàndols, la corrupció, o el nepotisme.

‘En resum, una interpretació oberta de la constitució del 78 encara no s’ha fet, sinó tot el contrari amb l’arribada al govern del PP […] Aznar volia sotmetre el poder judicial a la seva voluntat’, afegeix.

Llach explica com el 2006, el govern de Pasqual Margall va aprovar un nou Estatut per a ‘redefinir els drets nacionals dels catalans i lluitar contra la centralització de l’estat’. El text es va aprovar amb el 90% dels vots del parlament i posteriorment un referèndum. Tanmateix, el 2010, el Tribunal Constitucional espanyol va considerar l’Estatut anticonstitucional. ‘Les conseqüències d’aquella decisió no han deixat de créixer: durant sis anys s’han fet mobilitzacions milionàries’, afirma.

En aquest sentit, el diputat relata que en aquests sis anys la presència independentista al parlament ha passat dels catorze escons als setanta-dos. És a dir, s’ha convertit en la força política majoritària. Però la voluntat de decidir el futur de Catalunya encara va més enllà: ‘Avui el 80% dels catalans vol fer un referèndum d’autodeterminació.’

Segons Llach, després de l’anunci de la data i la pregunta, l’actitud de l’estat espanyol ha estat ‘autoritària i arrogant’. En aquest sentit, es pregunta quina serà la reacció del govern quan es posin les urnes. I recorda que Catalunya ha demanat fins a divuit vegades una solució negociada però sempre ha rebut un ‘no’ per part de Madrid. A més, explica com la Moncloa ha utilitzat el TC per a paralitzar lleis, inhabilitar polítics com l’ex-president Artur Mas i perseguir-ne d’altres en actiu com la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. ‘Un acte sense precedents’, diu.

Per això, Llach assegura que el referèndum és una manera de defensar el dret de decidir de la gent, però també els drets democràtics que continuen definint la vella Europa. ‘Perquè en el cas català la llibertat i la democràcia van de la mà’, conclou.

‘Una deriva separatista’

Albert Boadella vincula el nacionalisme català amb l’extrema dreta emergent d’Europa. En aquest sentit, explica que el seu objectiu és el separatisme egoista que vol desmantellar un estat espanyol fundat sobre els principis democràtics.



El dramaturg acusa els independentistes de falsificar la història: ‘Exaltant la superioritat catalana contra una Espanya tirànica, han inoculat el virus de la xenofòbia als infants.’ A més, explica que apel·len a territoris històrics de parla i cultura catalana i volen recuperar els Països Catalans. ‘Volen que el Rosselló se separi de França i s’integri a la gran nació catalana’, afegeix.

Boadella demana que la ‘nova Europa’ tanca la porta de manera definitiva a una ‘segle XX sanguinari i s’oposi a què aquestes llavors [el nacionalisme] germini per evitar que es repeteixin les tragèdies de la història’.

