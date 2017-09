22 experts de diversos àmbits han elaborat per mandat del Govern el darrer any un codi ètic per al servei públic de Catalunya. El president del Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i professor de Ciències Socials a ESADE, Àngel Castiñeira, ha explicat a l’ACN que el codi ha coïncidit amb una ‘dècada de fúria’, causada per la crisi i per diversos escàndols de corrupció que a vegades han fet variar la visió de la societat entorn dels serveis públics.

Castiñeira subratlla que actualment ja hi ha moltes entitats i cossos que fan servei públic amb codis ètics, però considera que faltava un ‘codi de codis’ que pogués interpel·lar aquests textos o ‘inspirar’ aquells que encara no en tenen. Els 22 experts han acabat l’elaboració del text aquest mateix dimarts, i ara s’obre un termini d’exposició pública per incorporar-hi esmenes i suggeriments.

Castiñeira ha explicat que hi ha dos o tres factors que justifiquen l’existència d’aquest codi. D’una banda, hi ha ‘una història llarga’ d’iniciatives locals o sectorials, sobre la importància d’aplicar valors al servei públic, ‘però no hi havia codi de codis i transversal’ on tothom es pogués sentir representat. A banda, el president del Comitè entén que convé ‘adaptar constantment els estàndards ètics i de qualitat’ al moment propi d’una societat avançada.

Les 22 persones que han elaborat el text, ‘de manera altruista’, segons ha subratllat Castiñéira, són experts en l’àmbit de l’ètica aplicada i representants d’entitats i institucions al servei públic. Tots plegats han intentat elaborar un codi ètic ‘que pugui servir de punt de partida’ per a un aprofundiment ‘més gran’ en una temàtica específica, que és ‘com desenvolupar un servei públic impregnat de valors’.

Abans de ser aprovat, al codi li queda un cert camí per recórrer. De moment, aquest mateix dimarts ha estat aprovat pels 22 redactors. Ara s’obre un termini d’exposició pública perquè tothom qui ho vulgui hi faci esmenes o aportacions. Un cop decidit les que s’hi incorporen, també s’obrirà a la ciutadania perquè se’l pugui fer seu.

