Catalunya Sí que es Pot ha presentat avui una resolució perquè el parlament declari ‘persona non grata’ el líder del PPC, Xavier García Albiol, per haver ‘sembrat l’odi’ i el reprovi per les seves ‘actituds i comportaments racistes i xenòfobs’ que no tenen lloc en democràcia. ‘Justificar la xenofòbia i el racisme no té lloc en democràcia, i menys si ho fa un representat polític’, ha dit Joan Coscubiela en conferència de premsa.

Aquesta proposta de CSQP és el resultat de les polèmiques declaracions d’Albiol en relació a la denúncia de la regidora de Badalona Fátima Taleb, que ha patit actes de racisme i islamofòbia durant aquest últim any i mig. Segons Taleb, aquests atacs són fruit de la política de l’ex-batlle Albiol, qui va ‘sembrar odi’, va vincular l’atur i la inseguretat a les persones estrangeres i va relacionar el terrorisme amb l’Islam. Poc després de les afirmacions de la regidora, el lider dels populars a Catalunya va afirmar que Taleb volia amagar la seva incompetència acusant-lo d’instigar aquests atacs.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]