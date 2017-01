1-A quants treballadors afecta la sentència?

L’ERO d’RTVV va afectar 1608 persones. Es tracta l’acomiadament col·lectiu més gran produít a l’estat espanyol des de la reconversió industrial dels Alts Forns de Sagunt en la dècada dels anys 80 del segle passat.

2-Què diu i perquè és important de la sentència?

La sentència 005/2017 de la Sala del Social de l’audiència espanyola declara que l’ERO d’extinció és ajustat a dret. Entre els motius que destaca és que es va fer d’acord a la llei resultant de les successives reformes laborals. També és una esmena a la totalitat a la gestió dels diversos responsables que van passar per RTVV de qui diu que no van saber gestionar adequadament els pressupostos fins a ocasionar un forat de 1.200 milions d’euros. De manera indirecta, acusa els sindicats d’haver aconseguit la nul·litat del primer ERO perquè això va posar en perill la viabilitat del nou model de radiotelevisió que s’estava posant en marxa. La Sala també entra a jutjar la possible successió d’empreses i diu que fins el moment d’escriure la sentència no hi ha cap motiu que faça pensar que això s’ha produit.

Més enllà de la literalitat, la sentència dóna per bo el fet que una administració tanque una empresa pública en crisi i n’obri una altra exnovo.

3-Quines conseqüències immediates ha provocat?

El comitè d’empresa ha demanat que es reunisca la comissió de seguiment de l’ERO que s’encarrega que es complisquen els acords. La clàusula 6 diu que si la Generalitat torna a posar en marxa uns serveis públics de comunicació tindran prioritat en les contractacions temporals els treballadors afectats per l’ERO. Aquest punt té validesa fins el 30 de juny del 2017. El president del Consell Rector, Enrique Soriano, ha declarat a VilaWeb que no se sent concernit per aquesta petició perquè qui s’ha de reunir amb els treballadors és l’empresa que està en liquidació. El que sí que l’afecta, ha dit, és la nova llei que també preveu una sèrie de millores per als antics treballadors a l’hora de fer noves contractacions.

Soriano ha convocat per a dijous dia 2 els representants dels treballadors en el Consell Rector per a començar a estudiar de quina manera ha de començar el procés de contractació.

4-Com queden els sindicats, tenen marge de maniobra?

Des del comitè d’empresa es manté que el conflicte laboral continua viu. Que l’audiència espanyola diga que l’ERO s’ajusta a dret –afirmen– no implica que s’haja fet justícia social. Els sindicats denuncien que, tot i que l’audiència admet que la gestió de l’antiga RTVV va ser nefasta, els únics perjudicats han estat els treballadors.

5-Es pot recórrer la sentència?

La sentència admet recurs davant el Tribunal Suprem. En calent, CGT, el sindicat que inicialment va presentar la demanda, va anunciar que presentaran recurs de cassació. Les altres centrals han estat més prudents i analitzaran la situació amb els seus afiliats abans de decidir si fan una passa o una altra.

6-Com és el col·lectiu de treballadors acomiadats?

El col·lectiu dels treballadors i treballadores és heterogeni. I les situacions particulars de cadascú han anat variant des de la primavera del 2014. Alguns eren funcionaris de l’administració i han tornat als seus llocs. Altres han trobat feina en l’empresa privada. Molts han canviat d’ofici o s’han fet emprenedors. Alguns, fins i tot, han abandonat el país en cerca de noves oportunitats als Estats Units, Àsia o Austràlia, per exemple. Als majors de 55 anys se’ls ha aplicar un conveni especial de la Seguretat Social habitual en casos d’ERO. Però la majoria continuen a l’atur. Sense prestació. I en un territori on la indústria audiovisual està devastada a conseqüència, justament, del tancament d’RTVV.

La concentració d’ahir davant el Palau de la Generalitat va ser més nombrosa que altres divendres. Entre els treballadors hi havia la sensació que, amb la sentència coneguda dijous, s’havia acabat alguna cosa. Fins i tot, aquells que no solen anar-hi mai, hi eren. Cares de desolació i abraçades. Per a alguns, la possibilitat remota d’una nul·litat era l’única esperança que els quedava per reenganxar-se al món laboral.

7-Com ha reaccionat el Govern?

El president Ximo Puig ha tornat a dir que amb els treballadors hi ha hagut molt de diàleg i cap tipus de confrontació. També ha insistit a dir que el Govern del Botànic mai hauria tancat Canal 9. Puig ha desitjat que hi haja una nova ràdio i televisió el més aviat possible, de qualitat i és independent que mai.

La vicepresidenta Mònica Oltra considera que la sentència aclareix la situació i facilita el futur dels valencians per a tenir un servei públic. La vicepresidenta ha dit que ‘des del Consell continuarem parlant amb els treballadors, no només perquè la sentència planteja la preferència dels extreballadors, sinó perquè ho diu la llei’

8-El govern, què pensa fer? Té marge de maniobra?

Tal com han reconegut Puig i Oltra, la sentència dóna seguretat jurídica al Consell. També aplana el camí i desembarassa el panorama audiovisual valencià de cara a l’obertura dels nous mitjans.

9-Qui en surt beneficiat?

La sentència deixa les mans lliures al Govern del Botànic. Això desfrena la recuperació del servei públic de mitjans audiovisuals i es pot avançar en l’inici de les emissions. Amb tot, diversos analistes polítics han retret en les últimes hores tant a Mònica Oltra com a Ximo Puig, que no han complert les promeses electorals. Alguns fins i tot els acusen d’haver utilitzat els 1600 treballadors i els jupetins rojos com a photocall durant la campanya per donar-los l’esquena immediatament després de signar el Pacte del Botànic.

10-En quin punt es troba la reobertura dels canals Públics?

El Consell Rector continua reunint-se en les instal·lacions de Burjassot tot i que els liquidadors encara no les han tornades a la Generalitat perquè les cedisca a la CVMC. Aquests dies estudia les dèsset candidatures a la direcció general. Fins ara només s’ha fet la valoració de mèrits. Segons Enrique Soriano, la setmana que ve començaran a obrir els sobres per avaluar els projectes. Cobrir aquesta plaça és prioritari perquè els mitjans comencen a funcionar. D’altra banda, la corporació encara ha de constituir la societat que ha de fer les contractacions. També estan a punt d’adquirir els equipaments necessaris per a l’emissió en multicontinuitat en HD, i s’estan revisant els equipaments de la ràdio. Alguns són obsolets. Davant algunes informacions que la tornaven a situar a l’antiga seu de l’avinguda de Blasco Ibáñez, Soriano ha dit que està previst que s’instal·le a Burjassot. El president del Consell Rector ha negat que fins ara treballaven amb el fre posat per por de fer algun moviment que davant els tribunals es puguera provar que s’estava incorrent en successió d’empreses.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]