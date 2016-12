Notícies Dijous 23.04.2015 21:03 Autor/s: Redacció

El Pi vol 'desembauzar' la cultura

El PI proposa tornar a L’institut Ramon Llull per recuperar la promoció de la cultura

Els candidats del Pi al Parlament, Jaume Font i Josep Melià, al Consell de Mallorca, Antoni Pastor i a l’ajuntament de Palma, Toni Fuster, han explicat les principals mesures en matèria de cultura per a les tres institucions aprofitant el Dia del Llibre.

La cooperació entre les distintes administracions tenint amb compte la iniciativa privada i el foment i suport de les persones amb riquesa creativa són, segons el Pi, el fonament d’una comunitat que estima la seva cultura. “Aquí ja fa anys que li donam l’esquena i els quatre darrers ho han empitjorat amb mesures com el 21% d’IVA cultural”, ha explicat el candidat al Parlament, Jaume Font.

“La sortida de l’Institut Ramon Llull, el menysvalorat Institut d’Estudis Baleàrics, el menyspreu per la llengua pròpia... El Pi ha de ‘desembauzar’ la cultura”, ha afegit el número tres a la llista del Parlament i també president del Pi Mallorca, Josep Melià.

En aquest sentit el candidat al Consell de Mallorca, Antoni Pastor, s’ha compromès a tornar incloure Balears a l’Institut Ramon Llull per a la tornar la representativitat als creadors de les illes. “Haurem de refer moltes coses si volem ‘desembauzar’ la cultura”, s’ha sumat.

El candidat de Palma, Toni Fuster, ha presentat l’aposta municipal del Pi per a la recuperació de les biblioteques. “A Palma hi ha biblioteques que segons on estiguin ubicades si un treballador té vacances, la sala tanca. Hi ha barriades de primera i de segona”, ha explicat.

A més, Toni Fuster, ha reivindicat la descentralització de l’activitat cultural a les barriades “recuperant espais abandonats que poden tenir un canvi d’ús”, ha dit. Com és l’exemple d’incorporar l’antiga presó de Palma com a espai polivalent d’assaig per a grups professionals i aficionats de música, teatre i altres activitats artístiques.