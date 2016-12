Notícies Dijous 23.04.2015 20:57 Autor/s: Redacció

El GOB també farà “passes pel futur” aquest dissabte, 25 d’abril.

El GOB dona suport a la convocatòria de la Marxa per l’educació d’aquest proper dissabte.

El GOB serà present i dona suport a la Marxa per l’Educació convocada per l’Assemblea de Docents aquest dissabte 25 d’abril.

Passes pel futur

Des del GOB ens sumam al lema “feim passes pel futur” i donam suport així a les lluites de la comunitat educativa durant aquesta legislatura perquè entenem que les polítiques impulsades aquesta legislatura contra educació, cultura i identitat són les mateixes polítiques que atempten contra el territori i les persones, les quals han estat denunciades pel GOB en el nostre recent balanç de legislatura en el que ja férem una crida social a la mobilització fent un front comú contra aquestes agressions i per capgirar la realitat.

Per tot això, perquè ens cal ser al carrer i perquè ens han de saber units, el GOB serà dissabte a la marxa que enllaçarà amb la Diada per la llengua i l’autogovern convocada per l’OCB.