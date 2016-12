Notícies Dimecres 11.03.2015 20:18 Autor/s: Redacció

Indignar-se no basta. Demana MÉS

MÉS per Mallorca presenta l’eslògan de campanya, Biel Barceló, candidat a la Presidència del Govern: “Farem una precampanya en positiu, creativa i propera a la ciutadania”

Després que dissabte l’Assemblea General aprovàs el programa, avui MÉS per Mallorca ha presentat la precampanya electoral i l’eslògan que utilitzarà tant durant la precampanya com a la campanya electoral.

El candidat a la Presidència del Govern, Biel Barceló, acompanyat pels candidats al Consell (Miquel Ensenyat i Margalida Puigserver) i a l’Ajuntament de Palma (Antoni Noguera i Neus Truyol), ha explicat: “A partir d’avui, començarem a donar a conèixer les propostes que permetran un canvi de polítiques i no només de persones”.

Barceló ha explicat que la precampanya i la campanya de MÉS transmetran tres valors principals: sinceritat, proximitat i positivitat. “Sinceritat, perquè farem una campanya on concretarem i quantificarem al màxim les nostres propostes. Perquè es puguin començar a aplicar partir del primer dia del canvi. Proximitat, perquè som a prop de la gent, a peu de carrer, en el dia a dia, en el món real. I positivitat, perquè volem explicar propostes en positiu, per sortir de la crisi i recuperar el futur, enfront de les bregues polítiques a què ens tenen acostumats els altres partits”.

L’eslogan: “Indignar-se no basta. Demana MÉS”

Tot el que MÉS per Mallorca vol transmetre en aquesta precampanya i campanya se sintetitza en l’eslògan triat: “Indignar-se no basta. Demana MÉS”. Biel Barceló explica: “Hi ha motius per indignar-se amb els partits que defensen el model econòmic i social que ens ha portat en aquesta duríssima crisi, que ens ha duit a aquest patiment i a aquestes desigualtats. Però indignar-se no basta. És necessari aportar solucions i propostes als problemes de la gent. Amb aquest lema volem destacar els principals valors de MÉS: la capacitat propositiva, l'experiència transformadora, l'honestedat contrastada”.

Els ninots

Els candidats i candidates de MÉS també han presentat altres elements de la precampanya, com ara els ninots que acompanyen la imatge corporativa, i que representen la ciutadania i, en especial, tots els qui estam indignats i afectats per la crisi, als col·lectius afectats per les retallades de serveis públics i de llibertats. És gent que també vol sortir d’aquesta situació, volen afrontar el futur amb positivitat. Els ninots són amables i acollidors, integradors i simpàtics. Sobretot, són un reflex de la nostra manera d’entendre el país: modern, igualitari, amable, constructiu. Representen la fermesa del somriure.

Web i xarxes socials

La nova web, “indignarsenobasta.cat” és un exemple de l’ús que fa MÉS per Mallorca de les noves tecnologies i xarxes socials. És la formació de les Illes Balears més influent a les xarxes socials, i fa una aposta per continuar en aquesta línia.

Disseny i música

El disseny fresc, amable, modern i elaborat a les Illes Balears és una dels vaixells insignes de MÉS. L’elabora un jove equip de dissenyadors mallorquins. La música de campanya, elaborada pel músic Toni Pastor, és una rumba mediterrània alegre i enganxosa.