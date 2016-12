Notícies Dimarts 24.02.2015 06:00 Autor/s: Jaume Vicens

PODEMOS: «Somos sindicalistas»

A curt termini seran útils per a treure el PP de les institucions.

En Pep Planes, membre de Jubilats per Mallorca, tot sovint diu, molt encertadament, que al darrera de les expectatives i ambigüitats que genera Podemos hi ha la intenció d'arribar indemnes a les properes eleccions i que si no hi plantejam emperons, els trobarem ben instal·lats en les institucions, sense remei.

Són imparables, per diversos motius que ara no vénen al cas. És a dir, que ja no hi som a temps d'aturar el seu èxit electoral, a curt termini perquè tot d'una que hauran accedit a les institucions davallaran amb la mateixa velocitat que han pujat. Els indicatius que ens arriben així ho poden fer pensar; però ara no tot són desavantatges, tanmateix, perquè a curt termini seran útils per a treure el PP de les institucions. La darrera ocurrència que han tengut ha estat la de crear un nou sindicat que denominaran "Somos sindicalistas". A banda de la denominació novament castellana, crec que aquesta decisió demostra que tenen les idees ben embullades. Hom pot entendre que siguin crítics amb els sindicats clàssics, però és que a Mallorca hi ha un sindicat que no té res de clàssic: la CGT, un sindicat independent i ben d'esquerres amb projecció de ser una bona alternativa. Per tant, quin sentit té, crear un nou sindicat? Provocar més divisió sindical? I la divisió sindical que no vàrem quedar que interessa a la patronal? Per altra banda, jo em pensava que l'adscripció sindical a partits era una manera de fer pròpia de la casta. En aquest cas, no?

Estic content que s'apropi el moment en què Podemos vagi aclarint quins seran els seus portaveus, els seus representants, els seus candidats (encara que ells miren d'endarrerir tot el possible la definició) i els seus programes, perquè d'aquesta manera ja no podran posar l'excusa de la provisionalitat.

Per exemple, fa un parell de setmanes Pablo Iglesias va visitar Barcelona per donar suport a la candidatura d'Ada Colau al capdavant de Guanyem Barcelona, i no va desaprofitar l'ocasió d'atacar la CUP, en concret David Fernández pel fet "importantíssim" d'haver aferrat pel coll Artur Mas. Aquesta visita ha estat molt interessant perquè ens ha aclarit ja definitivament -jo no en tenia cap dubte- que Ganemos serà la marca blanca de Podemos, la qual cosa vol dir que Ganemos demanarà el vot per a Podemos i viceversa. Allò important, però, és que Iglesias va tornar a mostrar el llautó. Pregunta: si el programa econòmic i social de la CUP i Podemos, aparentment són similars per quin motiu Iglesias pot critica Fernández? Si en allò que és essencial, estan d'acord, per què Iglesias s'aferra a una anècdota? Està clar, allò que el separa de la CUP és la qüestió nacional. A mi més igual que Podemos en teoria defensi el dret d'autodeterminació; allò que m'interessa són els fets. Felipe González també el defensava, el dret d'autodeterminació, fins que un congrés, el PSOE va canviar els estatuts del partit i va treure el requeriment.

Estic content que la monja Forcades i Arcadi Oliveres s'allunyin del projecte d'Ada Colau. Per altra banda, no ens ha de venir de nou, el contrari hagués estat un desagradable desengany, un de nou.