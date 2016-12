Notícies Dimarts 24.02.2015 19:58 Autor/s: Empar Olmos Fletes

Projecte Basset, un projecte cultural dels Països Catalans amb gent a tots els territoris

El General Basset va ser el comandant dels artillers mallorquins que van defensar la ciutat de Barcelona

L’any 2011 va aparèixer al Singular Digital la primera notícia en premsa del Projecte Basset. Al principi de l’article podem llegir:

«Una colla de valencians ha decidit recuperar la figura del general Joan Baptista Basset (Alboraia, 1654 - Segòvia, 1728)...en parlem amb Vicenç Salvador Torres, natural de les Illes, però des d’Alginet, promotor d’aquesta iniciativa.»

Des d’aquell moment he seguit amb curiositat els passos i èxits d'aquest grup de persones dels Països Catalans, els he conegut i m'he sumat a la seva causa.

Són moltes les notícies del Projecte Basset. A llibertat.cat fa dos anys un article d’En Joan Torres Nalda, d’Olot, titulat El Projecte Basset explicava el projecte i l'obra musical i didàctica de l'autor mallorquí, amb lletra d'en Josep Usó, el Poema a Joan Baptista Basset:

«El projecte ja ha donat, en el vessant cultural, un producte artístic de gran qualitat. Es tracta del Poema a Joan Baptista Basset, una obra poètica i musical, destinada a ser representada en ocasions especials, en tota mena d’escenaris, sales o auditoris i digna de ser inclosa també en actes o programacions culturals de bon nivell.»

Comentava aleshores que el Col·lectiu del Projecte Basset comptava amb gent a tots els Països Catalans.

Crec que seria fantàstic poder escoltar l'obra a Mallorca ara que celebrem el Tricentenari, sobretot perquè el General Basset va ser el comandant dels artillers mallorquins que van defensar la ciutat de Barcelona.

També, Núria Cadenes publicà un article amb títol “Pren forma el Projecte Basset” en la revista El Temps núm 1.434. L’any passat a la Revista Presència de Girona el Web projectebasset.cat era la referència periodística junt a altres webs per a trobar a Internet informació sobre el General Basset i la Guerra de Successió. En aquesta publicació també es feia menció de webs com tricentenari.cat, www.guerradesuccessio.cat, micalets.cat; i d’historiadors de gran prestigi com els valencians Carmen Pérez Aparicio o José Luis Cervera. La Viquipèdia arreplegà aquesta iniciativa en l’apartat Reconeixements a la pàgina dedicada a Joan Baptista Basset i Ramos. Només fa uns mesos a La Veu del País Valencià hem pogut llegir la notícia signada pel Col·lectiu del Projecte Basset, El Poema a Joan Baptista Basset ha estat incorporat en el 'Catàleg d’activitats artístiques i culturals' per a la Commemoració del Tricentenari de la Generalitat Catalana. En aquesta notícia es comentava:

«L'obra pretén recuperar de l’oblit la figura d’aquest general austriacista valencià i comandant en cap d’artilleria durant el setge de Barcelona de 1714. El Poema a Joan Baptista Basset és una obra didàctica musical creada per a donar a conèixer la figura de l'heroi de la Guerra de Successió encarregat de defensar les muralles de la ciutat de Barcelona com a artiller fins la seua caiguda. Són onze parts musicals, que narren la vida del general des dels inicis de la Guerra de Successió fins el final, quan va ser capturat després de la capitulació de la ciutat. L'última part del Poema a Joan Baptista Basset pretén encoratjar al nostre poble amb l'Himne dels Països Catalans, també anomenat Himne a Basset o Cant de Concòrdia.»

L'obra està inclosa en el Catàleg de propostes artístiques i culturals editat per la Generalitat de Catalunya en el marc de l'any del tricentenari 1714-2014.

