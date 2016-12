Notícies Dimarts 20.01.2015 16:22 Autor/s: Josep Miquel Vidal

El Govern ha fracassat absolutament amb el concurs del segon casino

El Grup MÉS demana la compareixença del conseller Garcia per explicar el desgavell del concurs del segon casino de Mallorca

El Grup MÉS considera que el concurs del segon casino de Mallorca s’ha convertit en el colofó d’una acció de govern absolutament ineficient i absurda.

Efectivament, el Govern el 2012 va engegar el concurs del segon casino amb la finalitat, suposadament, d’activar la situació econòmica i crear llocs de feina. El diputat Miquel Àngel Mas explica: “deixant apart el debat sobre el model econòmic i la necessitat i conveniència d’implementar start-up tecnològiques i llocs de treball més qualificats, el cert és que el Govern ha fracassat absolutament”.

Mas considera que “no sols ha fracassat absolutament, sinó que a més a més a tudat recursos públics de forma grollera i inadmissible. Després de més d’un any i mig de feina, 12 resolucions del Conseller d’Economia, 5 publicacions al BOIB, 2 al Diari Oficial de la Unió Europea, 12 informes jurídics i tècnics, 8 reunions de la mesa composta per nou persones molt qualificades durant més de tres hores, més de 70 cartes, centenars de folis... finalment donen l’autorització per instal·lar el segon casino de Mallorca a un projecte que no pot fer el casino!”.

Des del Grup MÉS subratllen que el despropòsit d’aquest Govern ineficient no potser més evident: “Sols feia falta coordinar-se amb l’Ajuntament de Palma, també governada pel PP (i sols a centenars de metres de distància); però ni d’això han estat capaços, tudant recursos públics (centenars d’hores de funcionaris), en un moment en que és exigible la màxima eficiència i intel·ligència en la gestió d’uns recursos que són escassos i cars”.

Mas ha manifestat que “aquesta forma de gestió pública no resulta acceptable, és exigible eficiència i cura en la gestió dels doblers de tots els ciutadans. El Govern ha fracassat de forma rotunda en la implementació d’un segon casino a Mallorca”.

Davant d’aquest vodevil, el Grup MÉS demana la compareixença del conseller d’Economia Sr. García al Parlament per tal que expliqui tot aquest desagradable embolic, i confia que no s’hi torni a torbar nou mesos, com va fer la darrera vegada. Miquel Àngel Mas conclou: “la gestió del Govern dels recursos públics derivats dels imposts dels ciutadans, ha d’esser transparent i eficient, i aquí ni una cosa ni l’altra”.