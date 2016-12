Notícies Dimecres 17.12.2014 18:43 Autor/s: Redacció

El Circ Bover presenta «El Cabaret de Nadal» els dies 27 i 28 de desembre

És un espectacle de varietats de circ creat especialment per aquestes festes! Un cabaret ple de màgia, que compta amb una gran varietat de números de circ de mà de diferents artistes de circ mallorquins i també de nivell internacional.

El Circ Bover és una companyia de circ professional que fa 9 anys va emprendre la iniciativa de difondre les arts circenses a les Illes Balears, fins aleshores una tradició inexistent. Des dels seus inicis compta amb la simpatia del públic i cada dia arriba a un major nombre de seguidors.

La companyia produeix espectacles de creació pròpia, de circ modern, que combina amb les últimes tendències de circ, amb música en directe, teatre i dansa, que gaudeix d'un ampli recorregut nacional i internacional.

El Circ Bover disposa d'un centre de programació propi anomenat, És Centre de Circ, amb artistes residents i una escola de circ.

Per aquestes festes oferirà, com ja és habitual, una programació de Nadal, amb la particularitat que aquest any convidarà al públic a venir a conèixer l'espai on resideix la companyia, el centre propi "Es Centre de Circ" a Sineu (mapa) , l'únic centre de circ de Mallorca, amb dues carpes de circ i tot envoltat d'un entorn rural.

Link a programació, preus i altra informació