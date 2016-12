Notícies Dijous 11.12.2014 19:41 Autor/s: Redacció

El PI demana la compareixença de la Consellera Núria Riera en un ple extraordinari

PROPOSTA PER LES ILLES considera que els fets succeïts en els darrers dies a la Conselleria d’Educació són prou greus com per merèixer una explicació més extensa i coherent. Les acusacions de tracte de favor en la llista d’interins per part de l’exdirector general, Miquel Deyà, s’han d’aclarir quan abans millor.

“Els ciutadans necessiten confiar en el correcte funcionament de les institucions. Per salut democràtica i per l’estabilitat del sistema”. D’aquesta manera justifica el vicepresident del PI, Antoni Pastor, la necessitat d’un ple extraordinari per aclarir els fets de la Conselleria d’Educació.

Després de les acusacions de tracte de favor en la llista d’interins per recol·locar una persona propera al PP, és “absolutament necessària una explicació extensa i coherent”. La imatge que ha transcendit és la de un govern “opac que tendeix als favoritismes en benefici dels seus. I això no ens ho podem permetre. Sobretot quan milers de professionals viuen pendents d’aquesta llista per poder accedir a un lloc de feina. No es pot tolerar cap ombra de dubte.”

Per aquest motiu, el PI demana la compareixença de la Consellera d’Educació, Núria Riera, al Parlament de les Illes abans de final d’any. La sessió extraordinària podria tenir lloc el 23 de desembre i hauria de servir per aclarir “d’una vegada per totes, els motius de la dimissió de Miquel Deyà i explicar si les seves acusacions són certes o no”.