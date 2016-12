Notícies Dimecres 10.12.2014 20:20 Autor/s: Redacció

Presentats els premis 31 de desembre

L’OCB els lliurarà el proper divendres 12 de desembre a a la Nit de la Cultura

Dimarts, 9 de desembre, a Can Alcover-Espai de Cultura, s’ha fet la roda de premsa de presentació de les persones i entitats guardonades amb els XXVIII Premis 31 de Desembre. A més, l’entitat ha donat a conèixer el programa de la Nit de la Cultura 2014, que tendrà lloc a l’Auditori d’Alcúdia el proper divendres, 12 de desembre, a les 21.00 hores, i en el decurs de la qual es lliuraran els Premis 21 de Desembre. Han pres part a la roda de premsa, en nom de l’OCB, el seu president, Jaume Mateu, i les vocals Lila Thomàs i Antònia Fornés. També hi han participat, en nom dels premiats, Miquel Ripoll, Pere Ferrer, Joan Moll, Teresa Casillas (en representació de Francesc Riera), Jean François Cuennet (en representació de S’altra Senalla), Miquel Ferrer i Marta Servera (en representació de Xítxeros amb empenta), i Joan Rubio, Josep Oliver i Catalina Ferrer (en representació de l’Associació Pere Josep Cañellas).

El president de l’OCB, Jaume Mateu ha donat a conèixer la fonamentació dels diferents guardonats amb els premis 31 de Desembre. Són els següents:

PREMI FRANCESC DE B. MOLL, que distingeix una entitat que, a les Illes Balears, s’ha destacat per la seva dedicació a la normalització de la llengua i la cultura catalanes, i a l’aprofundiment de la identitat nacional a: ASSOCIACIÓ S’ALTRA SENALLA, entitat que des de fa vint anys difon el comerç just, basat en la igualtat, la justícia, el desenvolupament de les petites comunitats i la defensa del medi ambient, la qual cosa permet als petits productors del Sud el seu desenvolupament econòmic i social. I des de fa poc, ha incorporat a les seves botigues una gama de productes locals i ecològics. A més, des de fa quinze anys du a terme un programa educatiu que abasta tots els nivells escolars, destacant la Ludoteca Solidària, a primària, i el Taller de Comerç Just i Consum Responsable, a secundària. El Jurat del premi vol distingir la teva lluita tenaç per aquests valors basant-se en el voluntariat i emprant en tots els seus programes la nostra llengua.

PREMI JOSEP MARIA LLOMPART, que distingeix una persona que, a les Illes Balears, s’ha destacat per dedicar-se a la normalització de la llengua i la cultura catalanes, i a l’aprofundiment de la identitat nacional a: FRANCESC RIERA SOLIVELLAS, advocat, que durant 10 anys ha estat secretari de la Juntade Govern del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. A més, presidí les comissions de Normalització Lingüística i de Drets Humans d’aquesta entitat i va ser membre de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. El Jurat vol distingir la seva dedicació exemplar a la normalització de l’ús del català en un àmbit, el jurídic, on gairebé tot està per fer, i la vitalitat i entusiasme amb què col·labora amb les entitats que s’esforcen perquè el català sigui present i ben actiu en tots els nostres espais relacionals.

PREMI EMILI DARDER, que distingeix una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure, d’una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació ambiental, a: JOAN MOLL I MARQUÈS, pianista, “un artista autèntic i sensible”, com el definí el també pianista i mestre de pianistes Claudio Arrau, de qui fou alumne. Incansable investigador i divulgador dels compositors illencs: Antoni Torrandell, Baltasar Samper, Miquel Capllonch i Joan M. Thomàs entre d’altres. Ha dedicat molt de temps i esforços a aproximar la música clàssica a tota mena de públics i en especial als escolars per a qui ha preparat nombrosos concerts i audicions, i dues publicacions: “La meva amiga la música”, que mostra el camí per entendre i fruit les grans obres dels grans compositors i “Música de compositors balears”, llibre d’audicions per a escolars de 6 a 9 anys

PREMI BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL, que distingeix una persona o col·lectiu jove que ha excel·lit en el camp de l’animació cultural, de la investigació o de la creació, a XÍTXEROS AMB EMPENTA, associació manacorina nascuda fa sis anys formada per joves i adreçada al jovent. Implicats en els moviments social, cultural i mediambientals de Manacor, els seus objectius incideixen en el redreçament lingüístic i cultural, en la preeminència dels drets socials i en la prevalença de la preservació territorial i mediambiental. Tot, des de la visió crítica de la realitat immediata organitzant tot tipus d’accions formatives i reivindicatives. El Jurat vol distingir de manera especial l’emprenedoria social d’aquesta entitat que pretén dotar de cos i veu crítics el jovent de Manacor.

PREMI BARTOMEU OLIVER, que distingeix una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revalorització de la cultura popular, etc.) desenvolupada en un determinat àmbit territorial o social, o el treball que contribueixi a la recerca o millor coneixement d’aquest àmbit, a: ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICAL PERE JOSEP CAÑELLAS, entitat constituïda a Calvià el 1986 amb la finalitat de dinamitzar i promocionar principalment la música en el municipi. Per això, des de fa prop de trenta anys manté un programa de docència musical, a més de promocionar agrupacions i activitats relacionades amb la música i la promoció de l’activitat teatral a través del col·lectiu d’Actors Aficionats. Això sense deixar de banda el foment dels valors de la nostra cultura i la recuperació de les nostres tradicions, tasques dutes a terme en un municipi que presenta un teixit social.

PREMI MIQUEL DELS SANTS OLIVER, que distingeix un treball editat durant l’any de la convocatòria, que pren el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi, al text:CONTRABAN, CORRUPCIÓ I ESTRAPERLO A MALLORCA (1939-1975), de Pere Ferrer Guasp.Estudi d’aquestes pràctiques al marge de la legalitat, dels seus orígens i de les conseqüències que provocaren tot fugint els apriorismes, els prejudicis i els pretextos. Aquestes activitats feren molts rics a un grapat de persones, però també proporcionaren ingressos econòmics a moltíssimes altres que patien de debò una postguerra molt allunyada de la pau que pontificava la propaganda i tan miserable com sagnant. Un retrat tan precís com calidoscòpic d’un temps que ningú no voldria que tornàs, però que cal conèixer molt més a fons del que el coneixem per esmenar-ne les terribles i horroroses errades.

PREMI AINA MOLL I MARQUÈS, que distingeix una persona o entitat que hagi destacat per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic, a: MIQUEL RIPOLL RUTLLAN, activista generós, cofundador de la delegació de l’OCB a Valldemossa i de la revista Miramar. Impulsor, igualment, de l’arribada del senyal de TV3 a les Balears. Miquel Ripoll, des de fa més de trenta anys, representa l’esforç tenaç i anònim dels socis de l’Obra Cultural Balear que sempre hi són quan cal sensibilitzar o mobilitzar. Sense el seu voluntarisme i la seva abnegació per la causa lingüísticocultural, el panorama illenc no convidaria a l’esperança.

PREMI GABRIEL ALOMAR, que atorga la Junta directiva de l’OCB i destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Illes Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat a l’EDITORIAL BROMERA, fundada el 1986. Projecte editorial impulsat des del País Valencià per a tot el nostre àmbit lingüístic. En el seu catàleg s’hi troben textos educatius, diccionaris, obres de referència, de narrativa per a adults, infantil i juvenil, a més d’assaig i poesia. Editorial compromesa amb la llengua nostra, ha creat la Fundació Bromera per al foment de la Lectura, la revista de lletres L’Illa, el web Bromera Jove o l’organització i el suport a diversos guardons literaris.

Acte seguit, Jaume Mateu ha explicat el programa de la Nit de la Cultura 2014, que tendrà lloc el proper divendres, 12 de desembre, a les 21.00 hores, a l’Auditori d’Alcúdia, i en el decurs de la qual es lliuraran els Premis 31 de Desembre. Serà una gala que, com sempre, serà una mostra de la vitalitat de la cultura feta al llarg de l’any a les Illes Balears. La Nit estarà dedicada a dues efemèrides importants que tendran lloc durant el 2015: el Tricentenari 1715-2015 del decret de Nova Planta i l’Any Ramon Llull. Les dues commemoracions tendran el seu espai dins el programa, que inclourà també un discurs de Jaume Mateu sobre el moment de la llengua i la cultura a les Illes Balears.

Els artistes convidats d’aquesta edició són el còmic Miquel Àngel Llonovoy, el pianista Andreu Riera, el baríton Lluís Sintes (que interpretarà cançons basades en texts de Ramon Llull) i la cantant Nina. A més, hi haurà espai per a la música més moderna, amb Pere Janer, que presentarà temes del seu nou disc, “Present perfect”, i amb el grup de pop Donallop. També hi haurà algunes sorpreses. La gala, que serà presentada per Llorenç Cloquell, serà retransmesa en diferit el 5 de gener per Televisió de Catalunya. El preu de l’entrada és de 10 euros per als socis i de 18 euros per als no socis.

Mateu ha remarcat que, tot i la difícil situació econòmica, l’entitat ha fet un esforç per oferir aquesta gala als socis i al conjunt dels ciutadans de Balears. Ha remarcat que, per tercer any consecutiu, IB3 no retransmetrà la gala. Així mateix, ha agraït a l’Ajuntament i a l’Auditori d’Alcúdia la seva bona rebuda i ha recordat que, com cada any, l’entitat ha convidat a totes les autoritats de Balears a participar-hi.