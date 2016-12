Notícies Dimecres 03.12.2014 19:52

XXVIII edició del Seminari Blanquerna

Can Alcover acull el XXVIII Seminari Blanquerna "Recuperar l'autogovern, preparar la llibertat", serà aquest cap de setmana, els dies 5, 6 i 7 de desembre

Aquest cap de setmana, els dies 5, 6 i 7 de desembre, a Can Alcover-Espai de Cultura, tendrà lloc el XXVIII Seminari Blanquerna, en aquesta ocasió amb el títol "Recuperar l'autogovern, preparar la llibertat". La inscripció al Seminari es farà els mateixos dies. El preu serà de 15 euros. La inscripció serà gratuïta per als socis del Grup Blanquerna. El dinar de dissabte a Can Alcover costarà 7 euros. Podeu trobar més informació a www.grupblanquerna.cat o al 971 723 299.

Les activitats començaran el divendres, 5 de desembre, a les 19.30 hores amb la Benvinguda al Seminari, a càrrec de Climent Garau, president d'Honor del Grup Blanquerna. Posteriorment, a les 19.45 hores, es farà la conferència "Recuperar l'autogovern", a càrrec de Cristòfol Soler, expresident del Govern i del Parlament. La jornada acabarà a les 20.45 hores amb un Cinefòrum amb la pel·lícula "L'Endemà", d'Isona Passola.

El dissabte, 6 de desembre, hi haurà diverses conferències: a les 10.00 hores, "La defensa i protecció del territori, una prioritat", a càrrec de Margalida Ramis, portaveu del GOB; a les 10.45 hores, "Propostes en matèria de política social i laboral", a càrrec de Rafel Borràs, analista de GADESO; a les 11.30 hores, serà el torn de "Model comunicatiu per a les Illes Balears", amb Joan Carles Palos, periodista; i a les 12.15 hores, "Llengua catalana, com assolir la normalitat", a càrrec de Joan Melià, sòciolingüista i professor de la UIB. A les 12.50 hores hi haurà un acte de presentació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, que donarà pas, a les 13.15 hores, a "La commemoració del Tricentenari 1715-2015", a càrrec de Bartomeu Mestre, Balutxo, i d'Antoni Ignasi Alomar.

L'horabaixa després de dinar, a les 16.30 hores, tendrà lloc la taula rodona "Per una educació de qualitat i en català", amb Maria Antònia Font (STEI­-i), Mateu Bosch (CCOO), Jaume Sastre (UOB), Guillem Barceló (Assemblea de Docents), Jaume Ribes (COAPA), i representants d'UGT i de la Plataforma Crida. A les 18.00 hores serà el torn d’una altra taula rodona, "Eleccions 2015", amb Francina Armengol (PSIB), Biel Barceló (MÉS), Antoni Amengual (PI) i representants de PP, Esquerra Unida i Podem. Per acabar el programa, a les 19.30 hores hi haurà la taula rodona "La societat civil motor de canvi", amb Jaume Mateu (OCB), Joan Francesc López Casesnoves (IME), Maria del Mar Joan (Associació 8 d'Agost) i Raquel Guasch (OCB de Formentera).

A les 21.00 hores les activitats es desplacen al Museu de sa Jugueta (carrer de la Campana, 7), amb una Festa on s'hi representarà l'espectacle "Marcel Pich canta Guillem d'Efak".

El diumenge, 7 de desembre, a les 11.00 hores, hi haurà la conferència "El mercat social a les Illes Balears", a càrrec de Jordi López, membre de REAS Balears. A les 12.00 hores serà el torn del "Full de ruta per a la recuperació econòmica de les Illes Balears", amb Jaume Garau. Les jornades tancaran a les 13.00 hores amb la conferència "Assolir la plena Llibertat", a càrrec d'Arcadi Oliveres.

L'activitat és organitzada pel Grup Blanquerna amb el suport de l'Obra Cultural Balear, Ona Mediterrània, la Comissió del Tricentenari 1715-2015, l'Ateneu Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder, Joves de Mallorca per la Llengua, Joves de Mallorca per la Llengua i el Museu de la Jugueta.