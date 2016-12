Notícies Dilluns 17.11.2014 18:28 Autor/s: Jaume Vicens

Una primera lectura de les primàries de Més

Vaig votar Joan Lladó tot i discrepar de la seva manera de fer política, sobretot d’ençà que va abandonar de la manera que ho va fer el passat govern de progrés

Els resultats demostren que Joan Lladó va començar a posar fi a la seva carrera política el dia que, ara fa quatre anys, va decidir, unilateralment, abandonar el darrer pacte de progrés. Quatre anys després el PSM ha passat factura. Pagava la pena, fer la comèdia d’integrar ERC dins Més per després, tot d’una que han pogut, pegar-li la coça al cul? Crec que no perquè de la manera que ho han fet sembla que el PSM –a Iniciativa Verds li és igual- amb aquesta feta opta pel vessant més social i federalista de la coalició que no pel nacionalista. A més, basta repassar els noms de les persones que encapçalaran les candidatures.

Aquesta impressió –opció més social que nacional i més federalista que sobiranista- serà electoralment perjudicial perquè és la que precisament representa en primera instància Podemos. Aquest espai està cobert de sobres i amb gent que representarà, a més, el vot útil: la resta de partits han tengut les seves oportunitats i no les han aprofitat.

ERC Mallorca s’ho hauria de fer mirar, amb això d’en Joan Lladó, perquè aquest home certament ha demostrat ser molt poc hàbil. No tan sols va cometre l’error de sortir de manera oportunista del darrer pacte de progrés, sinó que quatre anys després no ha vist la jugada que li han preparat: hi ha pegat de quatre potes. El PSM ha integrat ERC i després l’ha fet tornar invisible. Quin recurs li queda, ara, a ERC. Cap, no té marge de maniobra.

Qui escriu aquest article, votà dissabte per Joan Lladó tot i discrepar de la manera de fer política d’en Lladó, sobretot d’ençà que va abandonar de la manera que ho va fer el passat govern de progrés. És contradictori, el meu vot? No gens. Jo en el seu moment ja em vaig posicionar contrari a la integració d’ERC Mallorca dins Més, però després, quan la majoria d’afiliats del PSM presents en les diferents assemblees varen votar a favor de la integració, també vaig dir que acceptava la decisió democràticament presa (al capdavall les meves discrepàncies amb ERC Mallorca tenen un caràcter més de formes que no d’estratègia).

Crec haver actuat de manera conseqüent i de manera contradictòria els dirigents, o els militants, que han fet córrer la consigna contrària a votar els representants d’ERC. Crec que els que han volgut castigar ERC s’han equivocat perquè, a més dels motius que ja he dit, han creat un conflicte innecessari.

Podemos, en canvi, ha estat molt més hàbil. No tan sols no ha acceptat integrar-se dins Més, cosa impensable per part d’ells i que haguessin aconseguit fàcilment si ho haguessin volgut, sinó que tampoc han volgut que Més s’hagi integrat en la seva formació. Què han fet, en canvi? Idò han creat marques blanques municipals per tal d’aconseguir fer invisible Més (allà on sigui possible) Per tant, han aconseguit impulsar la impressió inversa a la d’ERC: Podemos duu la iniciativa i és l’opció Més la que va arrossegada. Sedano promociona Laura Camargo a Calvià ; David Abril promociona Monedero per Palma i s’han obert converses perquè a Calvià, ni més ni manco que a Calvià, Més es desintegri dins una marca (Ganemos) que Podemos no vol com a pròpia (Avui dilluns na Laura Camarco ho ha confirmat, que no tendran aquesta marca com a pròpia, en unes declaracions que ha fet al programa Sus Mallorca d’Ona Mediterrània).

Crec que és urgent que el PSM desmenteixi, si és que no ho ha fet, la informació que ahir publicava Ara-Balears, tot insinuant manipulació de la llibertat de vot durant les primàries. La notícia sobre consignes ja feia dies que corria i ahir horabaixa algunes persones que es varen presentar com a independents em varen dir que estaven decebudes per tot el procés. Molta gent s’ha quedat amb la impressió que més que unes votacions obertes, la cosa ha quedat reduïda en una disputa entre aparells de partits i que molt gent que amb bona fe si va presentar, a les primàries, n’ha pagat les conseqüències.

Atenció a les declaracions que avui ha fet Laura Camargo a Ona Mediterrània perquè ha tornat a reiterar que la seva formació té com a prioritat la immersió lingüística en llengua catalana i donar veu perquè els pobles que ho vulguin, puguin exercir el dret a l’autodeterminació. Quan en Tomeu Martí li ha demanat pel cas d’Eivissa –la llengua castellana allí serà la vehicular de la formació- se n’ha sortit força bé, tot insistint que hagi decidit el que hagi decidit el círculo eivissenc –allí només en tenen un-, Podemos al Parlament balear defensarà la immersió lingüística en llengua catalana a les escoles.

També ha dit dues coses més força interessants. Pel carrer tothom pot sentir molta gent que votarà Podemos “perquè aquests almanco faran net”. Ella ho ha expressat d’una manera més delicada. Ha dit que serà gràcies a Podemos que el poble forçarà la ruptura democràtica, la qual cosa representa descartar cap aliança amb el PSOE. Aquestes coses, no les diu Més; per tant, atenció perquè de resultes de tot plegat, molta gent que ha quedat decebuda pel resultat i l’organització de les primàries de Més pot acabar votant Podemos. El precedent del professor d’universitat i actual vocal de l’OCB, Antoni Bennàssar, ho demostra.

Finalment, les primeres declaracions de Biel Barceló, després de conèixer els resultats de les votacions internes, han estat força desafortunades. Ha dit que “tenint en compte que no sabíem allà on ens havíem ficat, els resultats han estat força bons” i després també que “ara no hi ha excusa, el mes de maig de l’any que ve no podem fer menys de 50.000 vots”. Terrible; però el motiu pel qual consider que han estat un error el vos comentaré la setmana que ve.