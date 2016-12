Notícies Dissabte 15.11.2014 23:24

Biel Barceló, candidat de MÉS per Mallorca en unes primàries amb alta participació

Antoni Noguera serà el candidat a l'ajuntament de Palma

MÉS per Mallorca ha viscut una jornada amb una alta participació a les primàries per a designar els candidats de la coalició al Parlament i el Consell de Mallorca, i als municipis, inclòs Palma. I justament a Cort ha estat Antoni Noguera qui ha resultat elegit candidat, amb un 84% dels vots, imposant-se a Joan Josep Pasqual. La participació a les primàries a Palma ha estat de més del 58%. Al Parlament i al Consell la participació ha superat el 65%, amb 5.700 vots de 7.200 possibles. Biel Barceló i Miquel Ensenyat han estat designats candidats al parlament i al Consell de Mallorca, respectivament.

En aquestes primàries podien votar tots els militants residents a Mallorca majors de setze anys i els no militants que s'haguessin inscrit al cens. En total, hi podien participar 7.917 persones. D’aquests, 3.391 són militants i simpatitzants de MÉS per Mallorca, i 4.526 són ciutadans que s’han inscrit per poder votar. Cadascú ha de votar el mateix nombre d'homes que de dones, per ordre de preferència, a més del cap de llista.





