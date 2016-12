Notícies Dijous 13.11.2014 22:03 Autor/s: Josep Miquel Vidal

Els hotelers ataquen de nou

Són representants d’una dreta dura, antiga, que creu que el poder li pertany per dret diví, actuen com els antics cacics, que poden fer i desfer i influir en la voluntat de la gent

Sembla que s’ha desfermat de nou l’ofensiva dels hotelers mallorquins per atemorir el personal amb la famosa cantarella de “que ve el llop". El llop és, evidentment, la formació d'un nou govern progressista a les Illes Balears a les properes eleccions autonòmiques, i el seu crit d’alerta és que aquest nou govern perjudicaria els interessos del sector hoteler i turístic i, finalment, seria un desastre per l'economia balear i per l'ocupació. Tracten, per tant, de crear un clima de preocupació per tal que alguns electors, específicament aquells que la seva feina depèn directament o indirecta del turisme s’ho repensin de votar a un altre partit o de no votar i acabin votant als seus, es a dir, al PP.

Ja ho feren a la primera legislatura del Pacte de Progrés (1999-2003) quan esdeveniren de fet en la punta de llança de l'oposició. Tots recordam amb quina malvolença es varen oposar a l’ecotaxa, i molts sabem que, de fet, els importava ben poc l’ecotaxa, la varen agafar com a excusa per atacar miserablement el govern. Quin mal feia al sector que els turistes pagàssin 1 € cada dia si del que es tractava és que el recaptat es destinàs a la preservació i embelliment del territori i del paisatge, la vertadera font de la riquesa de la nostra terra? No, a ells només els interessava tombar el govern de progrés, al que consideraven il·legítim i s'hi inventaren la mentida que l'ecotaxa no era acceptada pels turistes (però si n'hi ha a mitja Europa!). En aquesta croada, no ens n'oblidem, també cal recordar les famoses tractorades, induïdes pels personatges més reaccionaris de la pagesia mallorquina, entre els quals l'actual conseller Biel Company.

I el remat final el feren durant la campanya electoral de les eleccions de 2003, quan varen desfermar una campanya infame per atemorir als treballadors de les cadenes hoteleres per tal que no fessin costat al Pacte de Progrés. I aleshores se’n sortiren, certament.



Són representants d’una dreta dura, antiga, que creu que el poder li pertany per dret diví, actuen com els antics cacics, que poden fer i desfer i influir en la voluntat de la gent. Un petit hoteler de la zona de Pollença, que va apostar per la qualitat perquè hi creia i era sensible a la preservació del territori, les va passar de tots colors per gosar donar suport a l'ecotaxa. Què s'havia cregut!



En Pere Sampol ha estat el millor conseller de comerç dels que ha tengut el Govern Balear, i això ho han reconegut inclús empresaris que voten al PP, però tan se val, ells creuen que la gent que no és dels seus no poden manar, i ja està.



No tenen altres valors que el de fer doblers i els els importa un rave la preservació del territori i -per suposat,-la identitat del nostre poble. No debades, dos dels representants més il·lustres del hotelers, Gabriel Escarrer i Gabriel Barceló han donat mostres de la seva estima a la nostra llengua: el primer no parla en mallorquí amb els seus fills i, el segon, dóna suport a grups gonellistes.



Se'n sortiren el 2003, però ara no se'n sortiran, per molts de motius: perquè a la gent cada vegada se la pot enganyar i manipular menys, perquè la dreta no és ja sinònim de bona gestió, ans el contrari, i en podríem esmentat d’altres, però, sobre tot, perquè sigui qui sigui el proper president de les Illes, segur que no pot ser més incompetent que l’actual.