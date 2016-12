Notícies Diumenge 26.10.2014 21:37 Autor/s: Jaume Calafell Massanet

Allau de solidaritat amb Marcel Pich i Robert Abela.

Dissabte es va dur a terme una vetllada per expressar el suport als dos mallorquins, als quals la fiscalia demana quatre anys de presó

No ens fareu callar malgrat ens segueu la vida. Aquesta, pot ser va ser la frase més contundent i emotiva que es va escoltar aquest dissabte a can Alcover, en un acte de suport als dos joves activistes mallorquins, Marcel Pich i Robert Abela, els quals s’enfronten a una petició de quatre anys de presó pel fet de defensar els drets socials durant el piquet unitari de la vaga del 14 de novembre de 2.012

La fiscalia acusa als dos companys de desordre públic, lesions i atemptat contra l’autoritat, motiu pel qual els hi demana quatre anys de privació de llibertat a cada un d’ells. En aquest sentit, el judici serà el proper dijous 6 de novembre, als jutjats de la via d’Alemanya (Palma), al qual es va fer una crida a assistir-hi, per tal de demostrar la força de la gent contra la repressió.

L’acte fou conduït per David Pujol i comptà amb les intervencions de Tomeu Martí, periodista i activista, Tonina Siquier, de l’Assemblea de Docents i les actuacions glosadors Mateu Matas “Xurí” i Maribel Servera i del cantant d’Algaida, Biel Majoral i Delfí Mulet. Un acte que desbordà totes les previsions d’assistència, ja que el casal quedà petit per tota la gent que hi assístí, gairebé 100 persones, però molt emotiu