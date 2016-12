Notícies Dimecres 22.10.2014 12:44 Autor/s: Josep Miquel Vidal Jordi

Qui ha de liderar el sobiranisme a les illes Balears?

Per a fer créixer l'espai polític sobiranista a les nostres Illes esdevé del tot imprescindible contar amb un lideratge sino carismàtic, sí fort i amb prou atractiu electoral.

Aquest cap de setmana Biel Barceló s'ha postulat per tornar a encapçalar la candidatura de MÉS a les eleccions del proper mes de maig, unes eleccions que són de gran transcendència, perquè a banda de la necessitat diguem històrica de derrotar al PP de Bauzá, la situació política de Catalunya, el salt endavant del catalanisme, hauria de tenir algun tipus de trasllació a la política de les nostres Illes en forma de millora dels resultats de les forces sobiranistes. Per això, qui serà la persona que ha de liderar l'únic partit sobiranista de moment amb representació parlamentària esdevé de gran importància

L'endemà de l'anul·lació del TIL per part del TSJ de les Illes Balears compareixia amb una certa solemnitat davant els mitjans de comunicació Francina Armengol exigint explicacions i demanant responsabilitats polítiques a José Ramón Bauzá. De la banda dels partits sobiranistes no es va veure en canvi per aquest fet cap posada en escena destacada, atorgant així la representació mediàtica de l'oposició al TIL, i per extensió a la política lingüística del Govern del PP, a la dirigent socialista.

Fa un parell de diumenges Ultima Hora presentava una enquesta d'intenció de vot a les properes eleccions autonòmiques que atorgava a MÉS cinc diputats, tal com els que té ara. Tot i la qüestionable fiabilitat d'algunes enquestes, aquestes dades són decebedores per l'opció sobiranista. L'escenari polític actual caracteritzat pel efervescent procés independentista català, que hauria de tenir un efecte contagi, junt amb l'espanyolisme desfermat del govern espanyol i, evidentment, per la política de persecució de la nostra llengua i cultura per part del Govern Bauzá, hauria de determinar unes expectatives millors per a MÉS.

Per a fer créixer l'espai polític sobiranista a les nostres Illes esdevé del tot imprescindible contar amb un lideratge sino carismàtic, sí fort i amb prou atractiu electoral. Algú que per si mateix sigui capaç de donar a l’independentisme un bot qualitatiu i quantitatiu. Segur que a MËS hi ha gent molt vàlida i específicament Biel Barceló, qui pot ser un bon parlamentari i podria ser conseller, per exemple, però no sé si és la persona adequada per liderar un projecte que ha d'anar creixent i assolint a curt/mig termini una posició política de d'alternativa real de poder (per a què lluitam sinó?). La ciència política reconeix majoritàriament que l'èxit d'un projecte polític depèn en bona mesura de la persona que el lidera. La Història n'està plena d'exemples. És cert que un projecte pot triomfar amb un lideratge dèbil (el PP de Bauzá o el de Rajoy) però n'estarà inexorablement condemnat a fracassar. Com també és cert que un projecte polític no es pot sustentar només en un líder per molt bo que sigui, puix ha de tenir uns objectius engrescadors i ser atractiu per a la majoria de la gent. Ara bé, els lideratges són determinants.

El creixement d'Esquerra Republicana l'any 2003 no hauria estat tan fort sense el lideratge de Carod Rovira. Ni el de Convergència en el seu moment -i malgrat tot- el que ara sabem sense el de Jordi Pujol, ni el de Podemos sense el de Pablo Iglesias, o el del PSOE del 80 sense el de Felipe González, per esmentar exemple coneguts.

Qui ha de ser aquesta persona que lideri el sobiranisme a les Illes Balears? No ho sé. Esquerra va cercar Oriol Junqueras per per encapçalar les llistes a les europees (i després n'ha esdevengut el seu líder), a Alfred Bosch per al Congrés i, de nou, a un independent, Josep Mª Terricabras, per unes europees, persones totes ellles de prestigi a la societat catalana (Jonqueras s'havia fet famós per un programa televisiu amb en Toni Soler). El PSC va oferir fa uns mesos, sense èxit, al comunicador Xavier Sardà encapçalar la seva llista a l'Ajuntament de Barcelona.

Dediquem-hi un esforç en la qüestió