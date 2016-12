Notícies Dijous 09.10.2014 21:12 Autor/s: televisió, recepció, múltiplex

Perilla La Recepció dels canals de televisió catalans a les illes

El Govern de les Illes, sense consultar-ho i sense previ avís trasllada el canal 3/24 de la TVC al múltiplex que es preveu que desaparegui

Nova passa en la croada contra la llengua catalana per part del Govern de Bauzà. En aquest cas contra els mitjans audiovisuals. Sense cap mena d’advertiment per part de l’administració autonòmica, el canal 3/24 ha sigut traslladat a un dels múltiplex que es preveu que desaparegui, deixant el que ocupava, per a encabir IB3, IB3 HD i Canal 4.

En aquests moments i degut a tot la reassignació de les televisions, com a conseqüència de l’entrada de la TDT, des del Govern de l’estat s’ha apostat per reduir el nombre de canals, especialment els de nivell autonòmic.

En el cas de les Illes n’hi ha dos. Un que fins ara ocupaven IB3, IB3 HD i Canal 4 i l’altre per on es rebien els canals catalans. La intenció del Govern de Bauzà és deixar buit un múltiplex per als serveis mòbils 4G i l’altre -que ocupaven els canals principatins- per a les televisions illenques. De moment, una primera senyal ha estat canviar la freqüència del canal 3/24 que ha passat al múltiplex, el qual el Govern vol fer-lo desaparèixer.

Les reaccions no s’han fet esperar i des de l’Obra Cultural, en un comunicat, ha informat als socis com poden fer per tornar a sintonitzar el canal català. Així mateix, lamenten les maneres de fer i actuar del Govern de les Illes i consideren que darrera aquesta actuació hi ha una clara intencionalitat política amb l’afany de perjudicar als mitjans audiovisuals que emeten en la nostra llengua. Des de l’entitat degana en defensa dels drets lingüístics dels illencs, es considera que existeixen vàries possibilitats per tal d’augmentar la oferta televisiva en català.

En aquest sentit, una solució seria emprar els dos canals de què disposen els Consells Insulars i que, actualment, no estan ocupats, per a la recepció dels canals autonòmics illencs i aprofitant l’avinentesa per a complir el marc legal, el qual disposa que la televisió autonòmica ha de fer desconnexions per a cada una de les illes i oferir una intervenció significativa de les principals institucions de govern d’aquestes.

Per altra banda des de l’Obra Cultural s’ha reclamat que IB3 garanteixi la llibertat d’elecció de llengua a les sèries i pel·lícules que oferia abans de l’arribada del PP i la recepció sense cap mena de trava de tots els canals de TVC, així com reservar un espai per a una possible recuperació de la ràdio i televisió valencianes, en cas que torni a emetre a partir de la propera legislatura.