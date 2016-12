Notícies Dijous 09.10.2014 06:12

Josep Meilià, candidat a presidir el PI Mallorca en el congrés insular de l'11 d'octubre

El Congrés de Mallorca se celebrarà el dissabte a l’edifici de Turisme de la UIB. El president del PI, Jaume Font ,ha aprofitat la presència dels mitjans per presentar les claus de la ponència de l’acte.

Així mateix, i en resposta a les preguntes dels periodistes, ha detallat els principis irrenunciables del PI en cas de possibles pactes post electorals. En aquest sentit, PROPOSTA PER LES ILLES anuncia que "amb les polítiques del president Bauzà, que no respecten cap dels nostres eixos, és impossible pactar.”

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES ha presentat avui el seu primer Congrés de Mallorca que tendrà lloc el proper dissabte 11 d’octubre, a partir de les nou del matí a l’edifici de Turisme de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El vicepresident Josep Melià encapçala, de moment, l'única candidatura presentada, en la qual concorre l'advocada Maria Pascual com a vicepresidenta i Vicenç Coll com a secretari general.

Durant el Congrés es presentarà la ponència ‘Reiniciam Mallorca’ que explicarà el model d’acció política del PI. Un model, segons Josep Melià, que es basa en “el municipalisme i la insularitat, les característiques pròpies dels balears”.

El candidat a la presidència del PI Mallorca ha exposat la importància del paper que el Consell de Mallorca té com a administració vertebradora que “si bé necessita canvis, ha de ser sostenible i no tenir duplicitats, però en cap cas ha de desaparèixer”.

El president Jaume Font ha parlat precisament de l’essència de la ponència ‘Reiniciam Mallorca’ en ser demanat per la política de pactes d’El PI. “Sempre hem dit que pactaríem amb aquell partit que accepti una sèrie de condicions com són el consens educatiu, l’aposta pel petit i mitjà comerç, un canvi en el model econòmic, el català com a requisit per a la funció pública, una tarifa plana en els vols interilles o la regulació del lloguer turístic”. En aquest sentit, Font ha afegit que “ara veim una política educativa imposada amb prepotència, el menyspreu pel petit i mitjà comerç amb llicències a incomptables gran superfícies, la justificació d’uns presupostos generals de l’Estat que deixen a Balears a la coa en inversions; mai s’ha parlat del greuge de Menorca, Eivissa i Formentera, condemnen el lloguer turístic... Tot plegat, el mateix partit que va derogar el requisit del català per accedir a un lloc de feina a l’administració pública".

Si bé el president del PI ha insistit que “aquest no és moment per parlar de pactes”, també ha volgut deixar clar que la política del Govern Bauzá és incompatible amb els eixos irrenunciables del PI: “Qui és que ha fet aquestes polítiques? El Govern, per instruccions del senyor Bauzá. Amb aquestes polítiques del president Bauzá és impossible pactar i ja ho hem dit en els darrers mesos. El PI és un espai de diàleg i de consens. No tenim tota la raó i volem compartir idees, però allò que no es pot fer és imposar".