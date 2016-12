Notícies Diumenge 05.10.2014 20:25 Autor/s: Josep Miquel Vidal

L'espoli inacabable

Per molt que ens queixem (que no ho feim gaire) des de Madrid sempre ens tractaran igual.

Aquests darrers dies la premsa -vegeu per exemple el Diario de Mallorca de dia 1 d'octubre- informava de les inversions que el Govern espanyol destinarà el 2015 a les Illes Balears. I sí, en efecte, serem de nou la comunitat autònoma on la inversió per càpita és la més baixa de totes.

Any rere any -i des de en fa moltíssims- el que pagam els ciutadans de les Illes en imposts és molt més del que rebem en forma d'inversions i despeses socials per part de l'Estat espanyol, però no només això, és que també som els que menys rebem per habitant de tot l'Estat. Aquest és un fet que ja clama al cel i que ens hauria de fer plantejar-nos què hem de fer perquè no podem seguir acceptant més aquest tractament injust i discriminatori per part del Govern espanyol. El terme adequat és espoli. De fet, aquest espoli el venim patint des de fa tres-cents anys (vegeu aquest magnífic video il·lustratiu).

Tanmateix però, la solució no vendrà d'allà. Per molt que ens queixem (que no ho feim gaire) des de Madrid sempre ens tractaran igual. No hi ha solució que no passi perquè siguem noltros els qui hem de dir prou, que s'ha acabat rebre aquest tracte. I la solució només passa per obtenir la independència fiscal que, per altra banda, només podrà passar per tenir alhora la independència política.

Si tenguesssim la clau de la caixa, es a dir si poguéssim gestionar tots els doblers que es recapten aquí, tendríem més recursos per a l'economia i millorarien sens dubte la qualitat del serveis (i en tendríem prou per a ser solidaris). Aquest é un fet objectivament inqüestionable. Fora bo, a partir d'aquí, que en féssim d'això un motiu constant de debat públic, que en xerràssim sovint i que treballàssim per a conscienciar als nostres conciutadans de la situació, que se n'adonessin finalment de què és el que ens convé, i de quina és la solució a tot plegat. De fet, al Principat les qüestions econòmiques, les que afecten finalment a la creació de riquesa, a la possibilitat de tenir una feina i al benestar dels ciutadans han esdevengut un dels factors claus en el gir sobiranista.



La independència del Principat oferirà, sens dubte, una referència on emmirallar-nos en tant que en poc temps es col·locarà al capdavant dels països més pròspers d'Europa,. El seu exemple ha de servir perquè obrim els ulls i entenguem que a Espanya no hi podem seguir, que Espanya mai ens tractarà com a altres regions. Al capdavall sempre hem estat per ells una colònia.