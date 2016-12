Notícies Diumenge 05.10.2014 20:19

Els JEN-PSM qualifiquen de “vergonyosa” la inversió de Madrid a les Illes per a 2015

Albert Abad, Secretari General dels Joves d'Esquerra Nacionalista-PSM, afirma que “l'Estat espanyol no ens respecta” al mateix temps que reivindica la lliure disposició dels recursos econòmics

Arrel de la publicació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'exercici 2014-2015, al qual l'Estat espanyol preveu invertir només un 1,2% del total a les Balears, xifra que suposa 124 euros per habitant, mentre la mitjana de l'Estat espanyol és de 242 euros, els Joves d'Esquerra Nacionalista-PSM denuncien l’injust finançament i reclamen un concert econòmic que no deixi a les Balears sempre a la coa en inversions.

El seu Secretari General, Albert Abad, ha reivindicat “la lliure disposició dels nostres recursos”, i ha qualificat de “vergonyós el fet que any rere any les Illes Balears siguin la comunitat autònoma més maltractada pels Pressuposts Generals de l’Estat”. Abad ha subratllat que “l'Estat espanyol no ens respecta, sinó que ens considera ciutadans de segona o tercera categoria”.

El portaveu dels joves del PSM-Entesa ha explicat que “el corredor del Mediterrani és el motor de l'economia però, contradictòriament, és el més perjudicat per Madrid pel que fa a finançament”.

Des dels JEN-PSM denuncien que, mentre d'altres comunitats es construeixen trens d’alta velocitat no rentables o infraestructures faraòniques que queden a l'oblit, les Balears es veuen relegades a tenir, entre d'altres, un sistema de transport públic car i ineficient, una precarització contínua del mercat laboral i un continu increment dels impostos municipals.

Els Joves d’Esquerra Nacionalista-PSM han finalitzat demanant a PP i PSOE que deixin de maltractar contínuament les Balears, al mateix temps que han exigit als diputats i senadors illencs a votar en contra d’aquests pressuposts si realment volen manifestar el parer i malestar dels habitants d’aquesta terra.