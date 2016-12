Notícies Dijous 02.10.2014 20:52 Autor/s: Jaume Calafell

Dimiteix del seu càrrec Guillem Estarellas, secretari autonòmic d’educació

Ha estat l’home fort dels consellers Rafael Bosch i Joana Maria Camps durant el conflicte al sector educatiu.

Guillem Estarellas, secretari autonòmic d’educació de les Illes, ha presentat la seva dimissió, com a conseqüència de la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la qual ha valorat la il·legalitat del procés per a nomenar nous inspectors accidentals durant el 2013.

La nova consellera de cultura, Núria Riera, ja va informar que aquest divendres donaria a conèixer el seu nou equip de feina. Des d’un primer moment no hi ha hagut sintonia entre Estarellas i Riera, la qual cosa ha precipitat la decisió del, fins ara, director autonòmic d’educació. Un director que serà recordat per actuar amb mà de ferro i ser el braç executor de les ordres dels dos consellers anteriors, tant de Rafael Bosch com de Joana Maria Camps.