Notícies Dimecres 01.10.2014 20:14

El Grup MÉS rebutja la campanya ‘Company’ de funigació aèria contra la processionària del pi

David Abril: “És el mètode amb més impacte ambiental, i el més car”

El Govern, sota les ordres del conseller Company, començarà a fumigar aquests dies els boscos de les nostres Illes amb mitjans aeris, i fent servir el producte químic conegut com Dimilin, rebutjat pel seu impacte sobre el medi ambient. El Dimilin és nociu per a les abelles, i també per a altres insectes depredadors de la mateixa processionària, i ho pot ser per a les persones, tenint en compte que amb les fumigacions aèries l’insecticida quedarà dipositat a les teulades de cases unifamiliars disperses i acabarà als seus aljubs. També és incompatible amb l’agricultura ecològica, tot i que el Govern no ha fet ni cas a les crítiques d’ecologistes, agricultors i apicultors. De fet, el GOB ja fa dies va denunciar que fins i tot l’opció del Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat del propi pla de control de la processionària del Govern.

David Abril, diputat del Grup MÉS, que ja fa setmanes que havia sol·licitat al Govern informes sobre el contracte del Govern amb TRAGSA i sobre la idoneïtat de l’ús del Dimilin, denuncia que “es tracta de l’opció més cara que pagarem tots (gairebé 2 milions d’euros que curiosament no estaven pressupostats), i a més la més nociva”. Per això, i davant el silenci del Govern, avui ha registrat al Parlament una proposició no de llei amb caràcter d’urgència, adreçada a la comissió de Medi Ambient, amb l’objectiu que es suspengui la campanya i es cerquin altres mitjans, com el control biològic, i mecànic, de la processionària, “que òbviament s’ha de fer i es pot fer de manera més ecològica, efectiva i barata”.

“No entenem quines són les raons d’haver pres aquesta opció, quan el Dimilin fa més d’una dècada que no s’ha fet servir a Mallorca, ja que va quedar prohibit durant el primer pacte de progrés (1999-2003). En el cas d’Eivissa s’ha fet servir puntualment amb no poques crítiques, i a Menorca és incompatible amb la declaració de Reserva de la Biosfera”, explica David Abril.

Cal recordar que molts ajuntaments d’arreu de les Illes, que amb mitjans propis i amb poc suport de la Conselleria de Company ja feien front a la plaga, han expressat al Govern la seva estupefacció per la manera unilateral amb què s’ha plantejat la campanya de fumigació aèria.