Notícies Dimecres 01.10.2014 19:38 Autor/s: Jaume Calafell

Suport mallorquí a la consulta del 9 de novembre

Unes 200 persones s’han concentrat aquest dimarts a la plaça de Cort, de Palma, per mostrar el rebuig al dictamen del Tribunal Constitucional i el suport a la consulta.

Aquest dimarts horabaixa, a les 19 h, ha tingut lloc a la plaça de Cort, de Palma, just davant l’ajuntament, un acte de suport a la consulta d’autodeterminació de Catalunya, de dia 9 de novembre, així com un enèrgic rebuig al dictamen emès pel Tribunal Constitucional espanyol, el qual suspèn tant la Llei de Consultes com el Decret de Convocatòria.

Durant l’acte, Josep Planas Garriga, membre de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca ha llegit un manifest (vegeu document adjunt) en el qual ha recordat la voluntat ferma, persistent i democràtica del Principat a poder decidir lliurement el seu futur, durant aquests últims anys. Una voluntat que s’ha traduït en mobilitzacions continuades i en una unitat de la majoria dels partits polítics parlamentaris, què ha permés que es pogués assolir un acord per a celebrar la consulta del 9 de novembre.

Així mateix, s’ha criticat de forma contundent el fet que 12 magistrats d’un tribunal, elegits pel PP i PSOE puguin decidir per allò que demanda una majoria de la societat principatina. En aquest sentit, el manifest llegit, considera la nul·la legitimitat democràtica d’aquesta institució i denúncia la no separació entre els poders polític i judicial a l’estat espanyol i la injustícia que, una vegada més, es vol perpetrar contra el poble català.

Finalment, el manifest ha fet una encesa crida a defensar no tan sols el dret a decidir de Catalunya sinó també ha reivindicat la democràcia i la llibertat en tota l’extensió i plasmació del seu significat a la realitat del segle XXI. Especialment, s’ha remarcat que siguin quines siguin les diferències ideològiques que es puguin donar entre els col·lectius, de cap manera es pot tolerar que ens robin la paraula i el fet autèntic i real que aquestes volen definir.Democràcia i llibertat. Ara més que mai. Ara és l’hora.