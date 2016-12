Notícies Diumenge 21.09.2014 11:54

Conferència “COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI 1714-2014”

La impartirà el periodista Miquel Calçada i Olivella, comissari dels actes de commemoració del tricentenari de la caiguda de Barcelona

El proper dilluns, 22 de setembre, a les 20.00 hores, en el Centre de Cultura de “Sa Nostra” (c. de la Concepció. 12, de Palma), el periodista Miquel Calçada i Olivella, farà la conferència "Commemoració del Tricentenari 1714-2014". La presentació de l’acte anirà a càrrec de Jaume Mateu i Martí, president de l’Obra Cultural Balear.

Miquel Calçada i Olivella (Sabadell, 13 d'agost de 1965), també conegut com a Mikimoto, és periodista, empresari de la comunicació i comissari de la Generalitat per a l'organització dels actes commemoratius dels 300 anys dels fets de 1714. El 1987 va presentar a TV3 el programa setmanal Oh, Bongònia, en un format de sessió contínua de videoclips musicals amb comentaris enginyosos entre vídeo i vídeo. El primer programa diari que va presentar a TV3 va ser Mikimoto Club (1989), un talk-show que, després d'una temporada d’horabaixa, va passar a horari de màxima audiència en directe amb el nom de Persones humanes. Va ésser el primer talk-show a la televisió catalana. Persones humaneses va fer famós pel seu humor absurd, irònic i incisiu. Després de tres temporades va deixar la televisió per centrar-se en els estudis universitaris i en les emissores de ràdio que havia creat: Flaix FM i Ràdio Flaixbac, englobades en el Grup Flaix. Aquestes emissores han esdevingut dues de les tres cadenes de ràdio musical més escoltades del país.

Calçada va reprendre la carrera televisiva l'any 2003, amb grans èxits d'audiència i de reconeixement amb el programa Afers exteriors, un projecte sociològic que l'ha duit a viatjar a través de més de 60 països. Ha estat columnista de l'Avui i La Vanguardia. L'any 2000 rebé, conjuntament amb Carles Cuní, el Premi Nacional de Radiodifusió de la Generalitat de Catalunya per l'emissora Flaix FM. El 2010 li fou concedit el guardó 1924 dels Premis Ràdio Associació de Catalunya pel programa Afers exteriors. El mateix any rebé el premi del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals de defensa dels drets dels pobles.