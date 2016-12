Notícies Diumenge 21.09.2014 11:35 Autor/s: Josep Miquel Vidal

Per què el resultat d'Escòcia pot beneficiar al procés català?

No permetre que a Catalunya no es pugui votar en els mateixos o similars termes que a Escòcia esdevendria a ulls del món una fragant injustícia i una evidència de la clamorosa actitud antidemocràtica del govern espanyol.

Que quedi clar, d'entrada, que hauria desitjat de tot cor el triomf del SÍ a la independència d'Escòcia. De tot cor he dit, perquè en canvi tenc la intuició que el resultat haurà estat més beneficiós pel procés català que el que hauria suposat la victòria dels independentistes escocesos.

Posem, així, per cas que hagués guanyat el SÍ. Quines previsibles conseqüències s'haurien produït? D'entrada, Espanya s'hauria tancat més en banda, s'hauria espantat més i hauria pres una posició -si cap- més intransigent. Si ja sé que es podria aquí contraargumentar que, arribats al punt en què ens trobam, tant se val un poc més d'intransigència, que tanmateix els catalans acabaran guanyant i que precisament aquesta intransigència esdevendrà la derrota final d'Espanya. Si, segurament. Però això seria a costa d'arribar a punts de màxima tensió política i, sobre tot, social, i amb previsibles conseqüències econòmiques negatives pels ciutadans (vagues, por en els mercats financers, en els inversors...). A més en aquest escenari la comunitat internacional, particularment la Unió Europea, vist que la independència d'Escòcia els suposaria un mal de cap enorme, amb la perspectiva d'un nou daltabaix a l'horitzó, i vista la delicada situació econòmica que encara hi ha, no facilitaria gens, des del punt de vista de posicionament polític, de pressió, la consulta catalana i es decantaria de part de la posició espanyola.Havent sortit el NO, per contra, pot produir l'efecte contrari. Sí, ja sé que des de la banda espanyola no cap esperar cap moviment en la línia de tolerar la consulta o d'acabar fent una proposta tipus tercera via. Seria demanar massa a uns governants tant intolerants i rancuniosos amb la identitat catalana (i tan estúpids). Però si és molt probable que davant la situació que s'albira aquests propers dies, la comunitat internacional es posicioni a favor del dret a decidir dels catalans. Si Escòcia -pensaran- ha pogut fer el seu procés democràticament i pacífica, per què no ha de poder fer Catalunya? No permetre que a Catalunya no es pugui votar en els mateixos o similars termes que a Escòcia esdevendria a ulls del món una fragant injustícia i una evidència de la clamorosa actitud antidemocràtica del govern espanyol. Alguns inclús pensaran -equivocadament- que el referèndum (o la consulta) també es podria perdre a Catalunya, de manera que puguin intentar convèncer als espanyols que deixin votar als catalans. De tot plegat, la pressió al govern espanyol serà més gran i, en tot cas, la legitimitat democràtica als ulls del món estarà a favor de Catalunya.