Notícies Divendres 05.09.2014 22:46 Autor/s: Jaume Calafell

SOM UN SOL POBLE, VOLEM DECIDIR

Aquest dimecres ha tingut lloc la roda de premsa de presentació de l’acte, a Palma, de suport al procés sobiranista del Principat.

Avui, dimecres, s’ha presentat de manera oficial a la plaça Major de Ciutat, l’acte de suport al procés sobiranista engegat al Principat, el qual es realitzarà el proper dissabte al mateix indret, a partir de les set de l’horabaixa. La convocatòria l’han feta l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, l’Obra Cultural Balear i el Grup Blanquerna. Es tracta de la segona concentració que es fa a a l’illa d’ençà la consolidació definitiva de l’independentisme a Catalunya.

En un comunicat de premsa de les tres entitats convocants, s’ha assenyalat que la concentració de dissabte dia 6 de setembre vol esdevenir una mostra de suport clar i explícit a la diada de l’11 de setembre i a la consulta d’autodeterminació del 9 de novembre, així com un acte simbòlic que pretén enfortir i estrènyer els vincles i lligams entre tots els territoris dels Països Catalans.

Antònia Fornés, membre de l’OCB, ha fet una crida a la participació a tots els mallorquins i mallorquines, a la qual s’hi ha afegit Maria Antònia Oliver, presidenta de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. Una crida que, segons ha remarcat Oliver, vol ésser un suport a la V quadribarrada que es durà a terme a Barcelona el proper dia 11 i que, a més, tingui com a objectiu, ajudar a un procés al qual, tard o d’hora, les illes acabaran afegint-se.

Per altra banda, Joan Vicenç Lillo, membre de l’ASM, ha recordat el lema triat per a la concentració d’enguany, “Som un sol poble, volem decidir” tot incidint en la càrrega simbòlica que implicarà, ja que servirà per enfortir el sentiment de pertinença a un mateix espai nacional, definit per la llengua, la història i la cultura. Així mateix, ha explicat com s’anirà desenvolupant la trobada. En aquest sentit, ha dit que es tornarà a repetir la realització del mapa dels Països Catalans, com l’any passat, mitjançant l’encesa d’espelmes.

Així mateix, i com a novetat, es realitzarà una cadena humana amb les lletres del lema de la manifestació i, també, la formació d’una gran V amb les quatres barres, similar a la que cinc dies després es farà a la capital catalana. Amb tot, els organitzadors esperen que hi hagi una gran participació, malgrat que no hi ha hagut un procés d’inscripció prèvia.

Igualment, s’ha volgut recordar que a Menorca dia 10 hi haurà un acte semblant de suport.