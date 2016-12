Notícies Divendres 05.09.2014 06:00

La V s'estén pels Països Catalans

Demà a Mallorca es farà un acte de 'suport i solidaritat' a la V organitzada a Barcelona l'11 de setembre

L'Onze de Setembre s'estén pels Països Catalans. Els diversos territoris de la nació surten al carrer per unir-se a una Diada que tot fa pensar que serà històrica. Demà hi haurà accions a les Illes Balears.

A Mallorca es farà un acte de suport i solidaritat amb el Principat, amb motiu de la V convocada a Barcelona per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Se n'encarreguen l'Associació Sobiranista de Mallorca, l'Obra Cultural Balear i el Grup Blanquerna.

La concentració serà a les 19.00 a la plaça Major de Palma, el mateix lloc que l'any passat, i es retransmetrà en directe per les televisions locals.

Els promotors han avançat l'esdeveniment perquè, qui ho vulgui, pugui anar el dia 11 a la capital catalana.

Des d'Eivissa pels Països Catalans

Avui també es dibuixarà una V a Eivissa. Reivindicant la seva pertinença als Països Catalans, l'illa es suma al reclam del dret de decidir i el suport a la independència.

Serà a les 19.00 al baluard de Santa Llúcia de Vila, amb un acte 'd'adhesió al procés d'emancipació de Catalunya' i de reclam a obrir el debat per 'assolir la llibertat' en el si dels Països Catalans.



Dimecres, a Menorca



El dia 10 serà quan Menorca farà el seu acte. A les 16.30, al Mercadal, es farà un assaig de la V. Des de la plaça de Galbis sortirà un braç per l'avinguda del mestre Garí i un altre per l'avinguda del metge Camps.



L'any passat quatre-cents menorquins van formar una cadena humana, per simbolitzar la continuació de la Via Catalana que recorria el Principat, fins a Catalunya Nord i el País Valencià. Els organitzadors de l'acte de Menorca n'expliquen l'objectiu: 'Fer palès que els menorquins som i serem part de la nació.'

Ahir, a Perpinyà

La Diada també es va fer ahir a Catalunya Nord. La territorial de l'Assemblea Nacional Catalana va organitzar ahir una V al peu del Castellet de Perpinyà.

La intenció dels promotors era de mostrar el suport al procés català i a la voluntat de votar el 9-N. Primer es va fer una V amb espelmes, i després va ser la gent qui va formar la figura humana.

Al matí, la territorial de Catalunya Nord, en una conferència de premsa, havia fet una crida a tots els ciutadans perquè s'impliquessin en la celebració de l'Onze. 'Catalunya Nord és Catalunya, però no anem al mateix ritme. Ara hem de demostrar la nostra catalanitat i la solidaritat amb el procés català', va explicar un dels membres de l'associació, Hervé Pi.

Des del territori, a la V

Els Països Catalans, com cada any, també tindran presència a Barcelona l'Onze de Setembre. Des de Catalunya Nord, les Illes Balears i el País Valencià s'han organitzat viatges, autocars i actes de suport a la mobilització del dia 11 al Principat.

Des de les Illes, es calcula que hi participaran unes dues-centes persones, aproximadament, com l'any passat a la Via Catalana. Tenen reservat el tram 26, amb representants d'entitats illenques, com ara l'Obra Cultural Balear.

A Catalunya Nord també s'organitzaran autocars per arribar fins a Barcelona. A hores d'ara ja se n'han omplert quatre, segons la territorial de l'ANC.

Des del País Valencià, Acció Cultural va fer públic que organitzava autocars per a acudir a Barcelona. Els de la Plana sortiran d'Almenara, i pararan a Nules, Vila-real, Castelló i Benicàssim; els del Maestrat sortiran de Benicarló i pararan a Vinaròs. Els qui s'hi vulguin inscriure ho poden fer a través del correu de l'entitat.

Notícies relacionades:

—La V de la Diada, a un pas d'igualar els inscrits de la Via Catalana