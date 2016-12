Notícies Dijous 28.08.2014 06:00

Catalunya Nord, Illes i País Valencià, cap a la V l'Onze de Setembre

Des de la Catalunya Nord i el País Valencià s'han organitzat autocars i des de les Illes Balears es preveu que s'hi desplacin unes dues-centes persones

Els Països Catalans, com cada any, també tindran presència a Barcelona l'Onze de Setembre. Des de la Catalunya Nord, les Illes Balears i el País Valencià s'han organitzat viatges, autocars i actes de suport a la mobilització al Principat la Diada vinent.

Des de les Illes, es calcula que participaran en l'acte de Barcelona unes dues-centes persones, aproximadament, com l'any passat a la Via Catalana. Enguany, només ERC de les Illes ha organitzat un viatge per desplaçar-s'hi, però és previst aquests participants es trobin al tram 26 amb representants de més entitats illenques, com l'Obra Cultural Balear.

El Partit Socialista de Mallorca participarà en l'ofrena de Rafael Casanovas al matí. També ho faran, com cada any, l'Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià, juntament amb Òmnium Cultural.

A la Catalunya Nord s'organitzaran autocars per arribar fins a Barcelona. A diferència de l'any passat, en què molta gent es va desplaçar fins al Pertús, enguany aniran a Barcelona unes cent cinquanta persones. Hi ha llogats tres autocars, perquè la resta, segons que han dit, els han reservat des de les comarques de l'Empordà.

Des del País Valencià, Acció Cultural va fer pública la convocatòria d'autobusos per a acudir a Barcelona. Els de la Plana sortiran d'Almenara, i pararan a Nules, Vila-real, Castelló i Benicàssim; els del Maestrat, sortiran de Benicarló i pararan a Vinaròs. En aquest cas, les persones que s'hi vulguin inscriure ho poden fer a través del correu de l'entitat.

