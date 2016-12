Notícies Dimecres 13.08.2014 22:33 Autor/s: Jaume Calafell

Un 40% dels centres d'ensenyament públic de les Illes resisteixen al TIL

Les dades, fetes públiques per l’Assemblea Docents, contradiuen la versió oficial de la Conselleria d’Educació, la qual afirma que els centres que no tenen aprovat un PTIL són una minoria.

La manipulació i la tergiversació per part de la Conselleria d’Educació del Govern Balear sobre la presumpta efectivitat en l’aplicació del decret de trilingüisme, torna a estar sobre la taula. L’Assemblea de Docents ha denunciat que les dades oferides per Joana Maria Camps, afirmant que els instituts i escoles que no apliquen el TIL són una minoria, no es corresponen amb la realitat . En un comunicat emès, el passat divendres 9 d’agost, els i les docents assenyalen que un total de 108 claustres continuen sense tenir aprovats els projectes TIL, de cara al curs vinent.

Aquesta xifra, suposa més d’un 40% de la xarxa pública, a la qual s’hi ha d’afegir tota la resta de centres que al mes de juny rebutjaren, igualment, l’aplicació del polèmic decret. En aquest sentit, des de l’Assemblea de Docents, manifesten el divorci i desconeixement que es té de la realitat per part de la Conselleria, incidint especialment en les formes autoritàries irracionals amb que aquesta actúa. Uns valors, adverteixen els ensenyants, totalment allunyats dels que es fomenten a les escoles.

Així mateix, en el comunicat s’adverteix que davant aquest posicionament dels centres educatius, la Conselleria ha apostat per la política dels fets consumats, mitjançant la publicació d’una resolució dia 31 de juliol, la qual pretén obligar la posada en marxa, de manera immediata, dels projectes que no han estat aprovats fina ara. Una disposició que, des de l’Assemblea Docents, consideren que pot infringir la legalitat, volent posar-se per damunt de l’autoritat i el paper dels claustres i que fins i tot pot entrar en contradicció amb la normativa de rang superior, inclosa la LOMQE.

Per altra banda, les i els docents alerten que la qüestió de la no aprovació dels PTIL no es redueix tan sols als centres que han dit que no, sinó també a aquells centres que tot i havent aprovat els seus claustres un projecte, aquests han estat rebutjats per la Conselleria per què no complien tots els requisits que marca l’actual normativa. En relació amb això, des del món educatiu es considera que amb tantes exigències acabaran fent augmentar el nombre de centres sense un PTIL aprovat, cosa que s’allunya dels objectius que pretén el Govern.

Finalment, des del Comitè de Vaga s’encoratja a tots i a totes les professores que, en un futur, hagin d’aprovar nous projectes, ho facin basant-se en criteris didàctics i pedagògics i no es deixin intimidar per pressions externes. S’assenyala que la improvisació de la Conselleria obri noves vies de sortida davant les imposicions i que la unió els fa visibles i resistents. Paral·lelament, es demana a la Conselleria un canvi d’actitud per tal de resoldre el conflicte.