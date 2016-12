Notícies Dimecres 13.08.2014 22:19 Autor/s: Josep Miquel Vidal

El nou rei i els vells costums

Aquí el català també és la llengua pròpia, i no el castellà, que només és cooficial

Sembla que el rei Felipe es vol distanciar d'algunes de les costums i hàbits del seu pare i predecessor. Tanmateix, però, es veu que no és gens fàcil desfer-se'n de determinats privilegis. Així, fa uns mesos -quan encara era príncep- en aquell conegut incident amb un empresari català que no el va voler saludar com a protesta perquè Espanya no permet fer la consulta sobiranista, el tractament entre un i altre va ser ben diferent, mentre l'empresari el va tractar de vostè, el príncep ho feia de tu. El vassallatge. Ara, la primera imatge que tenim d'ell a les seves vacances mallorquines és manant un veler, tal com ho feia en Juan Carlos.

Però bé, encara és massa d'hora per poder concloure que amb en Felipe les velles costums romanen intactes, que és un rei elitista i que no l'interessa sinó gaudir dels privilegis i dur una vida de ric. Qui sap? En lloc de veure'l pel Passeig Marítim o per Portals, potser el vegem també anant, per exemple, a Montuïri a fer un pa amb oli, o a Sa Pobla a fer un variat, o inclús a Son Gotleu o a Son Cladera a prendre unes tapes i uns vinets, o que, en comptes d'anar per Jaume III i es Born de compres, la seva família vagi, per exemple, per la zona de Pere Garau a conèixer com són i què pensen els seus veïnats.

També esperam d'ell que parli en català aquí, a Mallorca, com ho fa quan va a Catalunya. El parla bastant bé el català, s'ha de dir, però aquí el català també és la llengua pròpia, i no el castellà, que només és cooficial, i si l'utilitza a les seves visites a Catalunya també ho hauria de fer quan ve a les Illes Balears. Si és coherent i té sensibilitat per la qüestió, clar. A més, que parli també aquí en català o que no ho faci donaria una senyal sobre què pensa realment ell de les altres llengües i cultures de l'Estat, quina sensibilitat té i si se les estima com s'estima la castellana. Perquè si no utilitza el català més que a Catalunya potser serà que ho fa perquè no li queda més remei, que ho fa per contenir i apaivagar les reivindicacions catalanistes, i perquè els catalans del Principat el puguin veure com un rei propi.

Tanmateix, no en podem esperar, en aquest sentit, gairebé res dels borbons. Ja sabem quina concepció han tengut històricament de l'estructura territorial de l'Estat, i, clar, que un d'ells ens va prendre les nostres llibertats fa 300 anys. En tot cas, romandrem expectants.