Notícies Dimarts 05.08.2014 21:59 Autor/s: Jaume Calafell

Censura a la llengua a IB3-Ràdio

La catalanofòbia lingüística arriba a nivells surrealistes a l’ens autonòmic, oferint la roda de premsa d’Artur Mas doblada al castellà.

Una passa més dins la fixació anticatalana que marca l’agenda del Partit Popular. En aquest cas es tracta de la roda de premsa que va convocar Artur Mas en relació al cas Pujol. L’ens radiofònic públic de les Illes Balears, durant el programa “El Faristol d’estiu” va connectar en directe amb el canal 24 hores de TVE a l’hora de transmetre la intervenció del President de la Generalitat, obviant per complet la possibilitat de fer el seguiment en català a través dels canals autonòmics del Principat.

Davant aquest fet, el nou director de la cadena, Eduardo de la Fuente, ha declinat fer cap mena de declaració i tan sols s’ha limitat a dir que el mitjà “ofereix notícies”, no “les protagonitza”. En aquest sentit, el màxim responsable de la ràdio autonòmica no va voler explicar les raons per les quals s’havia optat per connectar amb TVE o si s’havia tractat d’un error.

Explicacions.

Des de l’oposició han mostrat la seva indignació i preocupació per aquest nou menyspreu cap al català i han exigit explicacions i responsabilitats. El diputat de MÉS, Biel Barceló ha lamentat “error inexplicable” i ha advertit de les connexions de Eduardo de la Fuente amb l’entitat ultradretana “Círculo Balear” i la política lingüística hostil a la nostra llengua que marca dit grupuscle al govern de José Ramón Bauzá. També des de files socialistes i el PI han criticat aquest fet. Així mateix, des de les xarxes socials els retrets tampoc s’han fet esperar.