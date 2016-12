Notícies Dijous 31.07.2014 22:25 Autor/s: Jaume Calafell

Noves mobilitzacions dels docents illencs

Avui s’ha celebrat una Assemblea General de Docents a ses Cases des Mestres, a santa Maria, per tal de debatre diferents propostes d’accions que s’havien plantejat

Els professors i professores illenques no aturen en les seves reivindicacions. Malgrat ser l’estiu, ja s’estan posant en marxa els engranatges de cara a decidir les mobilitzacions que es duran a terme durant el proper curs. En aquest sentit, avui mateix s’ha realitzat una nova Assemblea General de Docents de Mallorca, a la qual hi han assistit més de 150 persones. Un dels punts a tractar ha estat el d’avaluar quines accions dur a terme a començament del curs vinent.

Dintre de les opcions que s’han valorat, la que més adhesions ha rebut ha sigut la de convocar una jornada de vaga al començament de les classes. La proposta, ha rebut el vot afirmatiu de la majoria dels assistents, encara que la decisió s’haurà de ratificar a la propera Assemblea General, a finals d’aquest mes. La intenció és que aquesta protesta esdevingui un toc d’atenció a la Conselleria, a la qual se li acaba el temps per resoldre la crisi i tornar la pau i el seny a les aules.

Com a segon punt tractat, s’ha fet una valoració molt positiva del fet que més de 60 claustres hagin rebutjat els respectius projectes TIL en les votacions d’aquest mes de juliol, deixant en evidència l’aberració pedagògica que suposa aplicar aquest decret. Als centres esmentats, cal afegir-hi els que ho rebutjaren al mes de juny i que no han estat convocats al juliol. En aquest sentit, des de l’Assemblea de Docents consideren que hi ha una majoria de centres públics de les illes que no han aprovat el seu PTIL.

En relació amb aquesta oposició, des de l’Assemblea de Docents veuen que el fet que la Conselleria hagi forçat a publicar al BOIB una resolució que obliga als centres a cumplir dits projectes no aprovats, en espera de que ho siguin, no és res més que una nova burla a la democràcia, a la qual solen invocar constantment des del Govern de les Illes Balears, però només quan volen escoltar allò que va a favor seu.

Una de les altres qüestions debatudes ha estat la de l’organització de la resistència i la insubmissió al TIL, que es preveu que afecti a molt més professorat en el proper curs. Des de l’Assemblea ja s’estan posant les bases per a que aquesta acció, en principi, de caire individual, esdevingui tot un acte de força col·lectiu i coordinat. Per altra banda, també s’ha denunciat com s’està fent l’adjudicació de places d’interins enguany. En relació amb això, han alertat que, de les places convocades, prèviament, n’han desaparegut més d’una cinquantena.