Notícies Dimecres 30.07.2014 18:50 Autor/s: Josep Miquel Vidal

Pedro Sánchez i l'independentisme

Els que ja tenim un certa edat i, com es diu, tenim el cul pelat, hem contemplat una vegada rera l'altra quin valor li donen a la democràcia els polítics espanyols quan del que es tracta és de posar en qüestió la unitat d'Espanya. Quan fa uns anys el nucli de la qüestió estava centrat al País Basc,llevat d'aquells que mai han amagat que la "Patria Española" estava per davant de qualsevol altre consideració, n'hi havia alguns -els suposadament demòcrates- que deien que el problema a l'hora d'abordar el debat basc era la violència etarra i que quan aquesta desaparegués qualsevol cosa era defensable democràticament, que de tot se'n podia parlar, fins i tot de la independència. Però, ves per on, que no, que no era així, que d'això no se'n pot ni parlar, que d'independentisme res de res, que, en definitva, la unitat d'Espanya és inqüestionable, . En l'actual procés sobiranista català quasi cap polític (ni intelectual, ni periodista, ni opinador) espanyol, tret d'alguna excepció com Pablo Iglesias, s'ha manifestat dient que el poble de Catalunya té, si més no, el dret democràtic a decidir el seu futur, incloent, si n'és el cas, el d'esdevenir un estat independent. No, els que més enllà van parlen d'un avenç en el sentit federalista. I prou. No fa gaires dates el conseller Francesc Homs va senyalar que el director de "El País" li havia arribat a dir, davant la queixa d'aquell que les informacions que donava el diari en relació al procés sobiranista eren almanco esbiaixades, que Espanya estava per damunt de la veritat.

I ara, per si no en teníem prou, el flamant nou líder del PSOE, Pedro Sánchez, a qui se li hauria de suposar uns valors democràtics sòlids, ni que només fos perquè el seu partit els va brandar durant els anys de la Dictadura, equipara l'independentisme amb la violència de gènere. Com pot caure el Sr. Sánchez més baix des del punt de vista democràtic? Però bé, facem la lectura positiva. Com podem seguir a un país amb aquests tipus de polítics?