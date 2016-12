Notícies Dimarts 29.07.2014 18:50 Autor/s: Jaume Calafell

Dos projectes de línies d'alta tensió amenacen la Marina de Llucmajor

Red Eletrica de España pretén instal·lar torres metàl·liques de recolzament de fins a 40 metres d’alçada dins àrees d’alt valor paisatgístic i forestal.

El poble de Llucmajor, a la comarca del Migjorn de Mallorca, s’està mobilitzant contra un projecte elèctric que es vol dur a terme a la zona de la Marina. Recentment, s’ha constituït una plataforma veïnal que s’oposa a les intencions de REE (Red Eléctrica de España) de construir dues línies d’alta tensió, les quals afectarien de ple tota una considerable extensió de terreny amb uns valors de caire ambiental, paisatgístic i patrimonial molt destacats.

El projecte de REE consisteix per una banda unir la subestació elèctrica de Llucmajor amb la futura de Cala Blava (aquesta última prevista construir a s’Àguila d’en Móra, al final del camí de Cala Pí) i per l’altra obrir una altra línia que unirà la de Cala Blava amb la de s’Arenal, mitjançant la instal·lació de torres metàl·liques de suport d’una alçada de 40 metres. Segons els afectats, la construcció d’aquesta infraestructura suposarà un impacte visual molt fort així com una desfiguració de les terres agrícoles i forestals que ha conegut sempre la gent.

Així mateix, tant des de la Plataforma Ciutadana Alta Tensió Llucmajor com des del GOB (Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa) denuncien la manca de transparència i la opacitat amb que s’ha tramitat aquest projecte, d’esquena als principals afectats i a la ciutadania en general i sense tenir en consideració les característiques de Mallorca, que viu bàsicament de l’activitat turística. En aquest sentit es demana tant al Govern de les Illes Balears, com a la Comissió de Medi Ambient i a les administracions locals que aturin el projecte.

Propostes Alternatives

Des de la plataforma veïnal s’han arribat a una sèrie d’acords consensuats a la primera reunió que tingué lloc, una vegada conegut el projecte de REE. Entre d’altres coses proposen un estudi de la urgència o necessitat de fer aquesta mena d’infraestructura tenint en compte que el consum elèctric va disminuint i a més en un context de greu crisi econòmica. També demanen si és possible reforçar les instal·lacions actuals en lloc d’obrir-ne de noves i en cas que fossin necessàries, estudiar altres opcions de traçat que passin per vies de comunicació ja construïdes.

Així mateix, sol·liciten que si s’han d’obrir noves línies d’alta tensió, siguin soterrades ja que l’impacte de torres de més de 40 metres d’alçada pot ser irreversible en el paisatge. Una major transparència del projecte (recorregut, afectats, etc). Paral·lelament, exigeixen a l’ajuntament de Llucmajor que defensi els interessos municipals davant dels de Red Eléctrica de España i un recolzament públic i explícit del batle als seus ciutadans, com ja han fet els de Manacor, Artà i Felanitx, per tal d’afavorir la negociació amb el Govern i Red Eléctrica de España a l’hora de millorar el traçat de les línies i minimitzar l’impacte al territori.