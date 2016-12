Notícies Dimarts 29.07.2014 18:33 Autor/s: Jaume Calafell

Nova víctima mortal per violència masclista a Felanitx

La dona, Isabel Barceló fou assassinada per la seva ex-parella dimecres passat

Un nou episodi de terrorisme masclista s’ha produït a Mallorca aquesta setmana. El succés va tenir lloc dimecres passat a Felanitx, on una dona fou apunyalada mortalment per qui havia sigut la seva parella sentimental. Els fets es desencadenaren al domicili del presumpte agressor, al qual Isabel Barceló (la víctima) hi havia acudit per xerrar amb ell. Un fill d’aquest hauria trobat el cadàver de la dona pocs minuts després dels fets.

Les mostres d’indignació i repulsa per aquest nou crim masclista no es varen fer esperar i s’anaren repetint al llarg del dia. La més emotiva fou la que es produí davant l’ajuntament de Felanitx, on més d’un centenar de persones es concentraren davant l’edifici consistorial a les 13 hores i en la qual, algunes pancartes reclamaven un enduriment de la llei. Així mateix, es va llegir un comunicat i es decretaren dos dies de dol oficial.

Des del Lobby de Dones, la seva presidenta, Francesca Mas, va reclamar “una major implicació i mobilització de la societat contra la xacra de la violència masclista” que, enguany, amb Isabel, es cobra la seva tercera víctima mortal. Per altra banda, Mas subratllà la “relació entre l’augment de la violència de gènere i la regressió que viu la societat” i demanà que es deixin de tractar aquests crims com a “passionals” o de “gelosia”.

Comunicat de condemna d’Endavant

La organització de l’Esquerra Independentista, Endavant (OSAN) va emetre un escrit en el qual condemna contundentment aquest nou episodi de barbàrie masclista i remarca la “indefensió en la qual es troben les dones només pel fet de ser-ho, davant la violència de gènere”. Així mateix, denúncia el “silenci de la majoria dels mitjans de comunicació el qual d’aquesta manera es converteix en còmplice del feminicidi que estem patint”. “Una violència, la de les dones maltractades que és només la punta de l’iceberg de la societat patriarcal opressiva que se’ns imposa”.

Per altra banda, el comunicat també denúncia que les “retallades en les polítiques de prevenció i la passivitat dels nostres governants són també mostres de violència de les institucions vers les dones, encara que això també es silencia”. S’adverteix que la violència de gènere ,” la qual té el seu origen en el sistema patriarcal, sigui afrontada des d’una perspectiva global i que s'actuï des de l’arrel per acabar amb totes les formes de violència”.

Finalment, es fa una crida a totes les dones a que ” trenquin amb el silenci social i totes les violències del patriarcat i encoratjar-les a denunciar als seus agressors si es senten amenaçades i afegir-se a la lluita feminista com una eina de combat per tal d’aconseguir una societat veritablement lliure i democràtica”.