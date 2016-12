Notícies Dimarts 29.07.2014 06:00

Jaume Matas ingressa finalment a la presó

Haurà de complir una pena de nou mesos per tràfic d'influències

L'ex-president del govern balear Jaume Matas va ingressar ahir finalment a la presó de Segòvia. Matas, que també fou ministre espanyol i dirigent del PP balear, va ser condemnat a nou mesos de presó per tràfic d'influències, en el cas de corrupció Palma Arena. Tot i que la pena no arriba a dos anys, el jutge va ordenar-ne l'empresonament per la gravetat del delicte i per falta de penediment.

Matas havia demanat l'indult, però el consell de ministres l'hi va denegar l'11 de juliol. Fa pocs dies, l'Audiència de Palma va rebutjar una altra sol·licitud de Matas per a no haver d'entrar a la presó.

D'aquesta manera, haurà de complir una condemna de nou mesos i un dia, després de la rebaixa del Tribunal Suprem, que el va absoldre dels delictes de frau a l'administració, falsedat en document oficial i mercantil, prevaricació i malversació, però el va condemnar per tràfic d'influències juntament amb el periodista Antoni Alemany.