Notícies Diumenge 20.07.2014 21:17

Conferència de Santiago Vidal a Palma

Presentarà el seu darrer llibre "Els set pecats capitals de la justícia" . El magistrat de l'Audiència de Barcelona oferirà una conferència organitzada pel Grup Blanquerna.

Presentarà també el seu darrer llibre, un llibre únic, on ambdues portades són pràcticament iguals si no fos on per unes subtils diferències, tot un joc en si mateix.

Què passa en un estat quan el poder legislatiu és conduït per una majoria absoluta d'un partit, l'executiu és designat per la majoria del mateix partit i el poder judicial es representat majoritàriament pel mateix partit, tret d'un cert "repartiment" amb l'oposició?

Aquest magistrat, que es defineix com un federalista independitzat, ens parlarà a Palma de totes aquestes i altres qüestions relacionades amb el món de la justícia al nostre estat i del proces que viu Catalunya en aquests moments.

Un llibre sense ànim de lucre, on tots els drets d'autor han estat cedits a dues ONG: Amnistia Internacional i SOS Racisme.