Notícies Dissabte 10.05.2014 18:24

La carta de Jaume Sastre (Assemblea de Docents) anunciant l'inici de vaga de fam

Va començar ahir a horabaixa de forma indefinida contra la política lingüística i educativa del govern del PP

'Vaig néixer al carrer de ses Trinxes de Sant Joan dia 16 de maig de 1959. Sentir l'escalf de la teva gent, ja sigui del teu poble o de l'assemblea de docents del teu institut, infon molt de coratge.' Aquest és un dels escrits que ha fet Jaume Sastre, de l'Assemblea de Docents de les Illes, en el seu nou bloc a +VilaWeb per informar diàriament de l'evolució de la vaga de fam indefinida que va començar ahir a horabaixa. Hi explica que està rebent visites de suport i molts missatges encoratjadors per aquesta protesta que ha decidit fer contra la política lingüística i educativa anticatalana del govern de José Ramón Bauzá.

Podeu llegir la carta a continuació:

«Benvolguts companys,



us comunic que avui a les quatre i mitja de l'horabaixa he iniciat en vaga de fam indefinida. A hores d'ara som al casal sa Casa Llarga situada vora l'hospital de Son Espases i que té l'entrada per la carretera de Valldemossa. D'entrada, vull agrair a Jaume Santandreu, a Jaume Mateu i a tots els responsables de la Fundació Can Gazà que hagin obert les portes de sa Casa Llarga per tal de poder acollir la vaga de fam indefinida.

Aquest curs no és normal. No ho va ser l'inici dia 13 de setembre ni tampoc ho pot ésser el final ja que el govern Bauzá ha trencat qualsevol via de negociació i de diàleg. Vam tenir un inici de curs contundent amb tres setmanes seguides de vaga. Dia 5 d'octubre, en l'assemblea celebrada a Porreres, vam decidir suspendre temporalment la vaga indefinida per entrar en una fase de dies de vaga puntuals com el de la vaga a nivell de tot l'estat contra la LOMCE (24 d'octubre), la vaga amb motiu de l'assemblea de batles de Mallorca convocada pel Consell Insular (8 de novembre) i la vaga (7 de gener) en solidaritat amb el director de l'IES Marratxí, Jaume March. Aquest curs ha estat una interminable calendari de mobilitzacions i d'accions que no tenen altre objectiu que exigir al Govern Bauzá al retorn de la via del consens i de la negociació. Com ja sabeu el govern Bauzá, des de fa dos mesos ha davallat la intensitat dels atacs repressius contra la comunitat docent amb la paralització de la Llei de Símbols, per exemple, ja que s'acosten les eleccions europees de dia 25 de maig. Que ningú no s'enganyi. Si Bauzá surt reforçat dia 25 de maig, abans d'acabar el curs ens caurà damunt un allau d'expedients i ens fregiran amb sancions i condemnes. Ara més que mai no podem baixar la guàrdia i confiar-nos. Dia 25 de maig les 120.000 persones que en tot Balears vam sortir al carrer dia 29 de setembre de 2013 per protestar contra les retallades i contra la política educativa irresponsable del PP tenim una cita obligada amb les urnes.

Vam començar el curs amb potència i cal acabar-lo d'una manera proporcional a la força amb la qual vam envestir i també proporcional a la magnitud dels atacs dels quals som víctimes. Hi ha en joc la nostra credibilitat. El motiu de la vaga de fam és ben clar: EXIGIR a José Ramón Bauzá l'inici d'un procés real de negociació amb els comitès de vaga sobre els 10 punts de la Taula reivindicativa; una negociació, no cal dir, basada en el consens i que tengui en compte les opinions no només dels docents sinó també de les famílies. Amb l'entrada en vigor de la LOMQUE estam assistint a un retrocès sense precedents que ens remet a la dictadura franquista on els centres escolars eren dirigits per comissaris polítics i on l'opinió dels docents, pares i alumnes era sistemàticament marginada. La gravetat i la intensitat de l'ofensiva que estam patint fa inevitable adoptar mesures de cada vegada més rotundes i que responguin a l'anunciat "final de curs calent" que des d'aquesta assemblea en reiterades ocasions hem avançat.

Ara que som a les envistes del final de curs i davant la irresponsabilitat del Govern Bauzá que ha abocat milers de joves al fracàs escolar, no podem decebre les expectatives creades ni tampoc l'enorme suport i solidaritat que la nostra lluita ha provocat dins un sector majoritari de la ciutadania, fins i tot més enllà dels límits de les illes Balears.

Vull acabar agraint als companys de l'IES Llucmajor que ahir, reunits en assemblea van decidir d'una manera unànime donar suport a la vaga de fam indefinida com també fer extensiu l'agraïment a sectors socials diversos per la comprensió, la complicitat i el seu suport.

Només no serveix de res el que no es fa. Finalment, faig un convit a enfortir la lluita, a deixar de banda el desànim i a multiplicar els esforços i sacrificis en defensa d'una educació en llibertat, de qualitat i en català.»