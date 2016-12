Notícies Dissabte 19.04.2014 18:48

Joves de MÉS per Mallorca es constitueixen avui en assemblea

L'assemblea constituent d'avui horabaixa a Sant Joan té l’objectiu d’enfortir i ampliar el projecte polític alternatiu, modern, d’esquerres, sobiranista i ecologista

Avui neix Joves de MÉS per Mallorca, l’organització política juvenil referent de MÉS per Mallorca. I ho fa en assemblea perquè 'els i les joves que participen del projecte polític d’esquerres, sobiranista i ecologista creuen en l’assemblearisme com a mecanisme bàsic de participació democràtica i presa de decisions'.

Els Joves de MÉS inicien avui una etapa per apropar a totes i tots els joves la política des de la base, i construir entre totes i tots, des de l’assemblea, quin ha de ser el projecte polític. MÉS Joves estarà conformat per joves que volen 'sumar esforços per enfortir el projecte alternatiu, modern, d’esquerres, sobiranista i ecologista', tant si formen part com no de les organitzacions referents dels partits membres de MÉS.







Està previst que avui horabaixa, a partir de les 18 hores i al Casal d’infants i Joves de Sant Joan, els participants a l’assemblea constituent escullin els representants dels Joves a la Comissió Executiva i a la Permanent de MÉS per Mallorca. Així com també, es preveu que aprovin les normes de funcionament internes.





Algunes de les funcions de l’assemblea de Joves de MÉS són: "Debatre i aprovar els programes electorals joves." així com "Aprovar les candidatures electorals, prioritzant procediments oberts i participatius, com ara les primàries”.