Notícies Dilluns 14.04.2014 20:46

Vídeo sobre les detencions relacionades amb la vaga de docents

L'entitat Alerta Solidària acaba de publicar un vídeo titulat 'Crónica d'una vaga indefinida'. El document explica com s'ha desenvolupat el conflicte a les aules en el present curs, i parla sobre el que fou la repressió posterior que patiren els estudiants en les jornades de lluita dels mesos de setembre i octubre de 2013.

El vídeo inclou bocins d'informatius amb notícies que ja formen part de la història de les mobilitzacions de les majories d'aquesta terra.

El documental també compta amb la participació del portaveu de l'Assemblea de Docents, Iñaki Aycart, qui explica els inicis de l'anomenada marea verda.

Però sobretot té l'objectiu d'explicar com la policia va acabar identificant una quarentena de menors.

Uns fets que es remunten al principi de la vaga educativa, enmig de les jornades d'aturades a les escoles i instituts de les Illes, quan a una via annexa al carrer Aragó de Palma hi hagué corregudes de joves davant la Policia.

Els estudiants venien d'organitzar piquets informatius a les portes de diversos centres educatius, entre ells l'IES Arxíduc Lluís Salvador, on la tensió assolí el seu grau més elevat.

Tots quedaren en llibertat, malgrat que els acusaven en un primer moment de desordre públic. En els dies posteriors, tant el col·lectiu de docents en lluita com les famílies s'encarregaren de defensar que els estudiants no havien merescut un tracte com aquest per part dels funcionaris.