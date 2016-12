Notícies Dijous 03.04.2014 20:10

La protesta contra les retallades en Educació, a judici

Els dies 2, 3 i 4 de juliol es farà el judici per l'acció a la Conselleria d'Educació

Els 43 imputats pels fets ocorreguts el passat 22 de maig de 2012 a la Conselleria d'Educació han descartat un pacte amb la fiscalia i l'acusació que impliqui declarar-se culpables dels fets i evitar així la presó. Els portaveus dels imputats, Sílvia Suau i Miquel Á. Cloquell, han assegurat que “no ens pensam declarar de cap manera culpables i només contemplaríem un pacte que passàs perquè la denúncia fos declarada falsa i nosaltres quedàssim absolts”.

Els dies 2, 3 i 4 de juliol, els imputats per entrar a la Conselleria d'Educació i estar-hi durant unes hores com a mostra de protesta a les retallades econòmiques al sector educatiu, s'hauran d'enfrontar a un judici penal en el qual a 7 dels 43 imputats se'ls hi demanen fins a un any i mig de presó pels suposats delictes de desordres públics, lesions i coaccions.