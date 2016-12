Notícies Dijous 27.03.2014 23:55

El director general d'Universitats, Miguel Deyá, intenta polititzar el debat sobre el doctorat de rafel Nadal

Rafel Nadal va renunciar a la nominació per ser doctor Honoris Causa per la UIB en un intent d'acabar amb la polèmica al voltant d'aquesta qüestió. Malgrat aquest gest, el director general d'Universitats del Govern Bauzá, Miguel Deyá ha intentat allargar i polititzar la polèmica. En aquest sentit, Deyá va responsabilitzar uns suposats grups “antiespanyolistes” de la Universitat de les Balears, de la renúncia del tennista Rafel Nadal a ser distingit com doctor honoris causa de la UIB.

Deyá afirmà que en el moviment contra la concessió del doctorat a Nadal hi pesa el fet que l'esportista és una persona que se sent espanyola i exerceix com a tal. El responsable de la Direcció General d'Universitats opinà que ha succeït el pitjor que podia passar.